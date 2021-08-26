考古重大發現！　埃及出土4300萬年前「四腳鯨魚」化石

▲ 埃及發現4300萬年前四腳鯨魚化石。（圖／翻攝自Twitter／@heshamsallam）

記者陳宛貞／綜合外電報導

埃及學者25日宣布，在埃及西部沙漠的法尤姆凹地（Fayum Depression）發現一具4300萬年前的兩棲四腳鯨魚化石，將有助於追溯鯨魚自陸地轉向海洋生活的演化過程。

根據《路透社》，由埃及學者率領的研究小組發表聲明指出，此次新發現的鯨魚屬於「原鯨科」（Protocetidae），為一種在演化過程中滅絕的鯨魚。

埃及西部沙漠曾被海洋覆蓋，擁有豐富演化證據，展現鯨魚的演化。曼蘇拉大學脊椎動物古生物中心（MUVP）研究人員說明，這頭新發現的鯨魚命名為「阿努比斯原鯨」（Phiomicetus anubis），估計身長約3公尺，體重約600公斤，在食物鏈中很可能是頂級掠食者，部分骨架可證明其為非洲已知最原始的原鯨。

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R — Hesham Sallam (@heshamsallam) August 25, 2021

相關論文發表於英國期刊《皇家學會報告B系列》（Proceedings of the Royal Society B），MUVP學者戈哈爾（Abdullah Gohar）為主要作者。他說明，阿努比斯原鯨是關鍵性的新鯨魚物種，也是埃及與非洲古生物學重要發現。其屬名是為紀念法尤姆凹地，種名則來自古埃及胡狼頭神阿努比斯，在神話中與木乃伊製作及死後生活有關。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast