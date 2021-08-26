躺媽腐屍上5天！嬰兒靠「咀嚼手指」活下來　警撞見啃食一幕嚇壞

▲2個月大的寶寶靠「吃手指」存活5天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國肯塔基州發生令人不安的家庭悲劇，一名育有2名孩子的29歲媽媽在失蹤數天之後，被警方發現陳屍在家中，然而，眼前的景象卻相當觸目驚心，一個出生僅2個多月的嬰兒竟躺在母親的屍體上，正在咀嚼自己的手指，並藉此存活下來。

綜合英國《太陽報》、美國WAVE3.COM報導，29歲的華德（Danielle Ward）育有2個兒子，小兒子德瑞森（Dreseaun）還只是個剛出生2個多月的男嬰。據華德的母親葳德（Adriane Wade）表示，她13日送大孫子去學校念書後，接下來幾天大孫子也留宿在她家，祖孫倆度過了歡樂的時光，沒想到，過了5天之後，葳德卻接到警方來電，請她到華德住處，指認女兒的屍體。

警方告訴葳德，員警18日來到華德居住的公寓，卻發現驚人的一幕，一名2個月大的男嬰躺在母親腐爛的屍體上，正在啃咬自己的手指，導致手皮脫落，但幸運的是，他也藉此維持生命，不過他有嚴重脫水現象，目前住院治療中，有望完全康復。葳德認為，這是上帝從中幫忙，是奇蹟，毫無生存技能的德瑞森在公寓待了好幾天，卻能存活下來。

警方25日證實，華德的死因是濫用毒品，但沒有透露是服用何種藥物。肯塔基州近來毒品歪風盛行，2020年就有1964人死於吸毒過量，比起2019年大幅增加了49％，其中有大部分死者是服用強效止痛劑吩坦尼。母親葳德受訪時表示，「我不敢相信她的生命就這樣結束了，事情發生得太快。」同時也承諾將妥善照顧2名孫子長大成人。

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