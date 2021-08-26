　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喀布爾機場有恐攻威脅　逃難潮湧向邊境！「千人擠爆」震撼畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

距離8月31日美國撤軍阿富汗最後期限只剩不到1週，英美和澳洲政府紛紛發出警告指出，恐怖分子組織「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）可能在喀布爾機場外發動軍事襲擊，要求當地公民不要再前往機場。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也建議，人們可以嘗試前往邊境等待撤離，因為機場的風險相對來得更高。

▲▼阿富汗邊境想要逃離的人群。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗邊境擠滿想要逃離的人群，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《每日郵報》與《衛報》報導，五角大樓25日估計，現在仍有逾萬人聚集在喀布爾機場四周等待撤離，不過情報顯示，恐怖分子組織「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）可能在喀布爾機場外，趁亂對人群發動襲擊，因此美國使館要求所有公民不要在機場周邊逗留。

英國和澳洲政府也發出了類似警告，他們呼籲國民不要再前往機場，並且遠離機場、待在安全地區，直至另行通知。由於喀布爾機場如今正面臨「持續和高度的安全威脅」，英國國防大臣華勒斯於25日晚間建議，試圖逃離塔利班的人群可以嘗試前往邊境，因為這或許比進入機場等待英軍協助撤離要來得好。

▲▼阿富汗邊境想要逃離的人群。（圖／達志影像／美聯社）

華勒斯也透露，目前英國撤僑班機的座位已「所剩無幾」，因此那些已獲得英國學生簽證的阿富汗人「如果可以前往第3國的話，那可能是更好的選擇」。然而法新社報導顯示，阿富汗的邊境目前也擠滿了想要逃離阿富汗的人群，自塔利班接管阿富汗後，巴基斯坦害怕難民會一擁而入，於是收緊邊境管制，導致人們必須大排長龍才能離開阿富汗。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
五倍券去哪領、怎麼用？　10大QA一次看
台灣學生7：30到校「也沒比國外優秀」！他指2事：浪費時間
基隆夫妻打高端後3度就醫　四肢癱軟無力留院觀察
快訊／五倍券如何登記預約？　4大管道看這裡
快訊／五倍券加碼要抽籤　「10平台」共超過1300萬份
快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單
快訊／孫生母推輪椅偷錢　他1句話讓媽媽被起訴
快訊／五倍券「綁定數位」更賺！加碼500元餐飲券回饋
快訊／五倍券9月登記、10月領　一路用到明年4月底
快訊／五倍券拍板10月上路！　全民免費領5000、可家戶綁定
各部會振興券曝光！　新增「國旅券」、「好食券」等4款
LIVE／五倍券來了！全民免費領5000　行政院最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲女童也不放過！塔利班組成「性侵團」　深夜上門綁人輪流強暴

塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產　掌控毒品最大國

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

抓到聯合國人員就海扁　塔利班施暴行徑曝光！承認女性外出不安全

駕照考了30年！女花38萬元上1,000堂課　這症狀害她還是考不到

女大生跳舞「乳波晃蕩」！貼紙羞遮2點　嬌喊：脫衣服救地球

新冠後遺症可能有解！　美研究：「某抗癌藥」可逆轉肺部纖維化

躺媽腐屍上5天！嬰兒靠「咀嚼手指」活下來　警撞見啃食一幕嚇壞

喀布爾機場有恐攻威脅　逃難潮湧向邊境！「千人擠爆」震撼畫面曝

考古重大發現！　埃及出土4300萬年前「四腳鯨魚」化石

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

12歲女童也不放過！塔利班組成「性侵團」　深夜上門綁人輪流強暴

塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產　掌控毒品最大國

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

抓到聯合國人員就海扁　塔利班施暴行徑曝光！承認女性外出不安全

駕照考了30年！女花38萬元上1,000堂課　這症狀害她還是考不到

女大生跳舞「乳波晃蕩」！貼紙羞遮2點　嬌喊：脫衣服救地球

新冠後遺症可能有解！　美研究：「某抗癌藥」可逆轉肺部纖維化

躺媽腐屍上5天！嬰兒靠「咀嚼手指」活下來　警撞見啃食一幕嚇壞

喀布爾機場有恐攻威脅　逃難潮湧向邊境！「千人擠爆」震撼畫面曝

考古重大發現！　埃及出土4300萬年前「四腳鯨魚」化石

陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因　關鍵檢體送法醫所解謎

政院拍板111年度總預算　社福最多占6018億、國防3547億

12歲女童也不放過！塔利班組成「性侵團」　深夜上門綁人輪流強暴

1天只睡1hrs「暴瘦到36kg」！　藍甯5年嚴重憂鬱：家人以為卡到陰

快訊／振興五倍券不能找零很難用？　龔明鑫：店家願意找也尊重

全聯開賣日本爆紅「第五種乳酪蛋糕」　起司季麵包新推剝皮辣椒口味

台中家貓「連家當」裝籠丟路邊！　知道被棄養眼神哀傷不敢動

隨機踹女、嗆男「看什麼」鐵鎚砸破頭　北車街友下場出爐

塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產　掌控毒品最大國

啦啦隊女神「暴瘦7KG」加入八點檔！　短裙熱舞電暈潘柏希

國際熱門新聞

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

抓到5公斤大石斑　漁夫反被拖入水中溺死

OnlyFans逆轉決策　內容不禁色情

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

知名賽車手戀上繼妹　藏愛11年結婚了

結婚當天收夫床照　妻自曝偷吃20年

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

哈瓦那症候群頻傳　美展開調查

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

塔利班殘殺幼童老人　震撼畫面曝光

台灣本土+0　路透：與鄰國鮮明對比

更多熱門

相關新聞

嬰兒伴屍5天！靠「啃食手指」活下來

嬰兒伴屍5天！靠「啃食手指」活下來

美國肯塔基州發生令人不安的家庭悲劇，一名育有2名孩子的29歲媽媽在失蹤數天之後，被警方發現陳屍在家中，然而，眼前的景象卻相當觸目驚心，一個出生僅2個多月的嬰兒竟躺在母親的屍體上，正在咀嚼自己的手指，並藉此存活下來。

日本願接收500名阿富汗難民！　最長可留日工作5年

日本願接收500名阿富汗難民！　最長可留日工作5年

塔利班殘殺幼童老人　震撼畫面曝光

塔利班殘殺幼童老人　震撼畫面曝光

英美警告　國人勿赴喀布爾機場

英美警告　國人勿赴喀布爾機場

紐約新州長抓包！　古莫少報1萬2000例疫亡人數

紐約新州長抓包！　古莫少報1萬2000例疫亡人數

關鍵字：

阿富汗塔利班美國北美要聞軍武國際軍武撤軍英國澳洲紐澳要聞邊境

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

館長打高端過一天　曝身體狀況

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

男主持人錄影「起生理反應」！

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面