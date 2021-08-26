喀布爾機場有恐攻威脅　逃難潮湧向邊境！「千人擠爆」震撼畫面曝

#Afghanistan

Thousands of people are on the #Afghan_Pakistan border.

Everyone wants to escape, the situation here is much worse than the situation in #KabulAirport pic.twitter.com/hOStnUFo7G — Algeria - News (@Algeria_News_DZ) August 25, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

距離8月31日美國撤軍阿富汗最後期限只剩不到1週，英美和澳洲政府紛紛發出警告指出，恐怖分子組織「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）可能在喀布爾機場外發動軍事襲擊，要求當地公民不要再前往機場。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也建議，人們可以嘗試前往邊境等待撤離，因為機場的風險相對來得更高。

▲阿富汗邊境擠滿想要逃離的人群，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《每日郵報》與《衛報》報導，五角大樓25日估計，現在仍有逾萬人聚集在喀布爾機場四周等待撤離，不過情報顯示，恐怖分子組織「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）可能在喀布爾機場外，趁亂對人群發動襲擊，因此美國使館要求所有公民不要在機場周邊逗留。

英國和澳洲政府也發出了類似警告，他們呼籲國民不要再前往機場，並且遠離機場、待在安全地區，直至另行通知。由於喀布爾機場如今正面臨「持續和高度的安全威脅」，英國國防大臣華勒斯於25日晚間建議，試圖逃離塔利班的人群可以嘗試前往邊境，因為這或許比進入機場等待英軍協助撤離要來得好。

華勒斯也透露，目前英國撤僑班機的座位已「所剩無幾」，因此那些已獲得英國學生簽證的阿富汗人「如果可以前往第3國的話，那可能是更好的選擇」。然而法新社報導顯示，阿富汗的邊境目前也擠滿了想要逃離阿富汗的人群，自塔利班接管阿富汗後，巴基斯坦害怕難民會一擁而入，於是收緊邊境管制，導致人們必須大排長龍才能離開阿富汗。

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