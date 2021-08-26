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12歲女童也不放過！塔利班組成「性侵團」　深夜上門綁人輪流強暴

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲有塔利班成員組團在阿富汗各處物色新娘，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班接管阿富汗至今已逾10日，儘管該組織不斷聲稱他們將維護女性權利，不過女性受迫害的新聞仍時有所聞。阿富汗女權活動人士透露，有塔利班成員目前正組團挨家挨戶地「尋找新娘」，還不顧他人意願，綁走了一位年僅21歲的未婚女子，並集體性侵了這名女子。

據《太陽報》等外媒報導，塔利班在控制阿富汗後，有不少成員組成了被當地人稱為「性侵團」的小組，將目標對準15歲以上的少女，挨家挨戶地物色新娘。報導稱，「性侵團」甚至連12歲左右的女童也不放過，只要看上了目標，就想要將她們綁回去做老婆。

阿富汗女權活動人士伊瑟爾（Fariha Easer）最近在接受外國記者的採訪時，講述了一個發生在阿富汗東北部省份巴達赫尚（Badakhshan）的悲慘故事。一個月前，塔利班的「性侵團」敲開了一戶人家的門，要求這個家庭的父親交出他21歲的女兒。

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

他們告訴女孩的爸爸，他們的其中一人是個毛拉（穆斯林清真寺領袖），塔利班想為他訂婚，所以男人必須交出他的女兒。儘管女孩的父親並不同意這無理的要求，但這位21歲的未婚女子還是在深夜被綁走了。

這名父親去向地方官員求助，卻被告知官員們也無能為力，他只好眼睜睜地看著女兒落入魔掌。女孩在3天後被放回家，但父親卻得知，與女兒結婚並發生關係的不僅僅是被稱為毛拉的塔利班，女兒每晚都會被至少4個人集體性侵，讓他悲痛欲絕。無奈之下，這名可憐的父親只好帶著女兒們躲起來。

伊瑟爾憤怒地表示，「他們不斷說他們已經改變了過去的行為，但他們沒有，什麼也沒改變，他們也不會改變。他們就是暴力的化身，只會不斷地侵犯人權和殺人。」

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