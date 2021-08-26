新冠後遺症可能有解！　美研究：「某抗癌藥」可逆轉肺部纖維化

▲肺部纖維化惡化之後，會出現像是菜瓜布一樣的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

實習記者高琳景／綜合報導

感染新冠肺炎病毒會對肺部產生損傷，甚至還會出現像是蜂巢狀的「肺部纖維化」，不僅影響患者的呼吸，甚至還會造成無法挽回的永久性傷害。不過現在美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）的科學家，找出一種「使用多年的抗癌藥物」，能夠清除肺部裡的纖維組織，或許能逆轉病情。

根據外媒《NEW ATLAS》報導，在特發性肺纖維化（IPF）患者中，因為肺部受損的關係，在幾周內就會出現有害的疤痕組織，在堆積之下會出現「蜂窩狀」的肺部，導致呼吸急促、咳嗽、疲勞和胸痛等症狀發生。

研究人員在這項研究過程中發現，一種原先治療某類白血病的化療用藥「ABT-199」，它又叫威尼托克(Venetoclax)，可以清除肺部的纖維組織。他們在實驗小鼠的肺部中發現，每天用ABT-199來治療肺纖維化的小鼠，牠們的肺部結構竟在21天後「恢復正常」，甚至沒有膠原蛋白沉積。

研究人員也注意到，「人類IPF患者的肺免疫細胞中，含有高量的BCL-2蛋白質。」據了解，BCL-2蛋白質有著極強的對抗病菌能力，但若在對抗完病毒後，它們拒絕死亡的流在組織內，就會妨礙細胞組織再生，導致IPF的損壞。

為了驗證，該團隊設計了缺乏BCL-2基因的小鼠，發現「這些小鼠在罹患肺部疾病後，似乎不會受到肺部纖維化的影響。」雖然該研究仍處於非常早期的階段，但該團隊表示「或許它未來可以為人類治療肺部纖維化，開啟一個新的正確目標。」