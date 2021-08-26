視網膜1件事開戰馬來貘插畫家！　網友求看「血流成河」

▲視網膜、Cherng在臉書PO文「宣戰」。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

台北市立動物園近來發起「馬來貘寶寶命名」活動，邀請各界為新生的「貘法少女」取名，網紅「視網膜」陳子見和馬來貘插畫家「Cherng」為此就在臉書開戰，發文喊要打敗對方，不過目前2人都已獲得參賽資格，提名將於29日截止。

台北市立動物園命名活動規定，要在個人臉書或粉專PO文加上2個指定Tag，按讚數超過5千才有資格參賽，另也開玩笑訂出「乾爹條款」，因為Cherng從上頭新生寶寶「貘豆」命名時就積極關心，便要求他得到2萬個讚才算數。

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視網膜昨（25）日在臉書發文表示，「聽說這篇文破2萬讚，就能獲得動物園新誕生的馬來貘寶寶命名權。好，那我提議命名為：【視網貘】」，文章目前累積超過8.9萬人按讚、410次分享，他解釋「視網膜是靈魂之窗最重要的角色，期望【視網貘】能讓大家看見臺北、看見台灣」，更在留言處說「迴響好大，一定要打敗 Cherng」。

▲▼雙方PO文。（圖／翻攝自Facebook）



Cherng原先考慮「貘德娜」，但因為很多人說「會很想打」，最後決定用「貘花豆」角逐決選，目前貼文超過8.3萬人按讚、879次分享，他表示，「這次命名活動真是四面楚歌，除了加高我的門檻，還有其他強勁的競爭者，誰都別想」，「但貘絲我其實也有點想投（焦慮）」。

貼文引起廣大網友迴響，雙方支持者互不相讓，頻頻留言站台喊聲，2人讚數都已經符合參賽標準，目前「貘花豆」、「視網貘」，以及摩斯漢堡提出的「貘絲」為最熱門的前3名，提名活動將於8/29截止，屆時將由北市動物園舉行最後投票。

▼各界爭相替馬來貘新生寶寶命名。（圖／台北市立動物園提供）

