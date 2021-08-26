紐約新州長抓包！　前州長古莫「少報1萬2000例」疫亡人數





▲霍楚就任紐約州長後第一次召開防疫簡報。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo）因性騷風波重創，10日在各界施壓下終於宣布辭職，副州長霍楚（Kathy Hochul）24日宣誓就職州長；然而讓古莫聲勢繼續下挫的新消息是，霍楚一上任就宣布，紐約州要補登錄古莫任內未登錄的1萬2000例死亡病例。

美聯社報導，霍楚表示政府有義務對公眾更透明、更誠實，不論是好消息或壞消息，都必須讓民眾知道真相，如此才能重建信心。她在上任後的第一場疫情簡報記者會上，就更新紐約州的確診死亡總人數為5萬5400人，比古莫時期的4萬3400人還多1萬2000例。

▲紐約前州長古莫因性騷擾11名女性的醜聞風波下台。（圖／路透）

報導指出，古莫任內統計因COVID-19確診死亡的人數，只透過收集醫院、療養院和成人照護中心等設施的數據，此統計方式等於排除掉許多染疫在家中死亡、在獄中染疫死亡，以及在國營殘疾人之家中染疫死亡的人數。此外，那些由醫師診斷確信染疫但直到死時都尚未被宣布確診的人，也都被排除在外。

聯邦檢察官此前已針對相關事件展開調查，發現古莫透過不完全的統計方式，大幅減少確診死亡的數據，並藉此聲稱紐約州療養院的死亡比例比其他州還要少。