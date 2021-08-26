關不住了！飯店住房率飆8成　醫倒吸一口氣「病毒大魔王來惹」

▲室內遊樂場空氣不流通，再加上消毒有死角，所以感染科醫師認為相當危險，尤其球池更是其中的大魔王。示意圖。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

三級警戒重創國內旅遊，根據交通部觀光局最新統計，全台包括國際以及一般觀光旅館共124家，6月平均住房率僅7.63%，排除離島3縣，本島又以花蓮縣受挫最深，6月住房率僅有0.78％。

雖然交通部觀光局的飯店住房率目前只統計至今年6月，但根據易遊網統計，7/27後降至二級警戒之後，網站訂房量成長超過5成，其中以花東最熱門，訂單佔整體3成，但花蓮旅館同業公會表示，確實接到很多詢問訂房的電話，但實際上觀望者較多，大多數人都計畫訂8月以後的房間。

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果不其然，時間到了8月倒數兩周，眼看著9/1即將開學，大家再也關不住了，許多家長紛紛搶訂飯店，計畫暑假的最後出遊。以花蓮遠雄悅來大飯店為例，5、6月時平日住房率慘跌至2成，8月時已經提升至3~4成，假日最高甚至可到8成。

▲三級警戒期間，花蓮旅遊一度遭到重創，但隨著疫情趨緩、各項管制鬆綁，如今成為最夯的觀光景點之一。圖為花蓮海洋公園。

家有高一新鮮人的朱太太就因此動心，「孩子只剩8月底這一周可以放鬆一下，接下來就要開始唸書、準備考試，所以我們就決定去花東走走。」她於是緊急開始訂飯店，卻發現許多中意的飯店都已被訂走，才驚覺自己手腳太慢。

聽聞許多家長紛紛帶著孩子度假住飯店，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音立刻倒吸一口氣，「恩…..老實說，我真的覺得非常危險！也不覺得現在已經適合出去玩了！」

尤其近期各項防疫措施鬆綁，包括飯店的室內遊樂場、游泳池都已經開放，張凱音一想到更是頭皮發麻，尤其親子館這類密閉場所，更是其中最危險的地區，張凱音提醒，「尤其是球池！千萬別讓孩子去玩，那裡一向是我們感染科醫師認為的病毒大魔王！」

張凱音說，早在新冠病毒在全球肆虐之前，球池裡就已經暗藏滿滿的各式病毒，主要是不容易清潔、消毒，又有太多孩童的口水、鼻涕、汗水，只要接觸後又沒有好好洗手、換衣物，就容易因此染病，再加上整個暑假孩子都宅在家中，免疫系統沒有被挑戰的機會，一旦生病就會十分嚴重。

室內遊樂園為何危險？

1. 空氣不流通，病毒易懸浮較久

2. 清潔消毒易有死角，不易保持乾淨，例如球池就難以清潔每一顆球

3. 人潮容易過多，增加感染風險

4. 孩童容易玩得太興奮，不容易保持社交距離

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