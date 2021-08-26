通緝犯變道教大師！重判16年落跑　改名主辦大甲媽晚宴

▲中華道教聯合總會長徐文保（右2）去年遭到通緝仍未投案至今，且他仍不時出席各式大型宗教活動。右起為：時任內政部長徐國勇、中華道教聯合總會長徐文保、時任客委會主委李永得。（圖／翻攝自中華道教聯合總會臉書）

圖、文／鏡週刊

前親民黨立委林正二辦公室主任徐文保，涉嫌收取工程回扣826萬元，去年6月底被最高法院依違反《貪污治罪條例》、《政府採購法》及恐嚇取財等罪嫌，判處有期徒刑16年定讞，入監前卻落跑遭到通緝至今。

本刊調查，法院審理期間，徐文保不只改名「徐文僅」，還搖身一變成為「中華道教聯合總會」會長，去年8月遭通緝後目無王法四處趴趴走，日前更與台北市長柯文哲同框，一起參加一場線上普渡法會！

位於苗栗縣通霄鎮的「中華道教聯合總會」和「玉清聖殿」設在同一處。8月24日下午2時許，玉清聖殿隆重舉辦「慶讚中元濟幽超渡」法會，席開3百多桌，而法會上只看見中華道教聯合總會的3位副總會長出席，于美人身穿白色Polo衫、喇叭牛仔褲，戴一副墨鏡，王雙秀及蔡金財則在旁介紹宮廟近況，其他工作人員一同跟著道長拿香祭拜正殿神明，祭拜時間大約1小時內結束。

本刊調查，玉清聖殿外頭搭起好幾個棚架，擺上3百份供品，現場工作人員加信徒約30人，可能是受疫情緣故，全程採取報名制，且有人數上限制，控制人流進出。而45歲的徐文保，雖未現身超渡法會，但仍在幕後控制一切，去年本該入監服刑，今年還在外頭趴趴走，儼然不畏懼通緝身分！

本刊調查，徐文保被通緝後行事作風轉趨低調，即便如此，日前北市舉辦一場祈福普渡大法會，指導單位就是中華道教聯合總會，普渡當天市長柯文哲、副市長黃珊珊都有蒞臨現場，而徐文保仍舊戴著鴨舌帽及口罩，以「徐文僅」的身分出現，並與柯文哲同框數十秒，也未刻意迴避鏡頭，短暫祭拜完就快閃離去，其高調大膽的行徑令人乍舌。

今年4月，中華道教聯合總會首次與大甲鎮瀾宮合辦國際迎賓酒會，邀請多國大使及駐台經貿處代表參加，儘管活動由副總會長于美人一手包辦，但據傳徐文保當天有出席，且依然在幕後指導。

對於指控，本刊致電中華道教聯合總會，一名師姐接起電話，表示「總會長人不在，也不常出沒在苗栗總部，她也不清楚徐文保是通緝犯，並強調這邊是宮廟不是他私人空間」，至於台北是否有其他辦公室，她也一概否認。

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