美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

▲解放軍先前在福建外海進行兩棲登陸演習。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

台海問題以及中國武力侵台成功的可能性高低，已成為國際矚目焦點，但近期美軍在台海對戰中國的兵棋推演中，卻經常戰敗。對此，日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博表示，美軍兵推最主要目的是找出自身弱點，以此改善、增進，並成為爭取經費提高的依據，因此將條件設定為中國占有優勢，所以才會出現場場戰敗的兵推結果。

美國《國家利益》去年8月發表文章指出，五角大廈在兵棋推演中，美軍敗給中國；《日經Business》電子版24日刊出記者森永輔對此和松田康博進行的訪問，森永輔表示美軍兵推中經常敗給中國，是否代表中國現階段要以武力手段侵台的可能性其實很大，而大家是不是太過樂觀。

松田康博表示，美軍之所以常在兵推中敗給解放軍，是出於想找出自身軍中可能有的弱點，以及摸索未來應該發展改善的方向，在爭取提高經費時才能有更具體的依據。因此美軍傾向在兵推中將己方條件設為不利，而讓解放軍占據有利位置，來觀察美軍如何在劣勢中應對，又會暴露出那些弱點。

▲美軍關注印太情勢升級。（圖／達志影像／美聯社）

松田康博認為，中國未來10年要以武力侵台的可能性很低，因為代價會高到中國都難以承受。他說中國雖然占據地利優勢，但反過來說就是其本土過度靠近戰場，軍事目標如港口、空軍基地、飛彈基地和軍工廠等，都會落入馳援來台的美軍的打擊範圍內，除非中國不顧人類毀滅的危險動用洲際導彈飛彈，「雙方互射核彈，否則美國本土幾乎就是完好無損，中國反而變成戰場。」

松田康博表示除非中國領導人做出如此瘋狂的判斷，否則這情況不會發生，而中國要考慮的不僅是能否贏得勝利，還要在面臨自身本土可能遭受重大打擊之下，跟美國對戰的選擇是否值得；而且發動武力侵台是關乎國運的重大軍事行動，在台灣、美國或是日本提前準備的情況下，中國武統難度勢必大幅提升。

▲台灣國軍反登陸演習。（圖／記者季相儒攝）

對中國而言，武統台灣代表要全面佔領擁有幾十萬人軍隊和大量軍備的島嶼，並且建立新政府，還要長期維持統治，所要做的包括導彈攻擊、確保海空優勢，以及若成功登陸後還必須確保大部隊持續得到充足的後勤補給，只要在任一階段被美軍介入，補給遭到切斷，已登陸的部隊就只能孤軍作戰至死，而且台灣國軍也會反擊，中國本土更會受到美方攻擊。

「無論中國在太空或網路領域有多強大，都無法占領台灣」，松田康博表示只要台灣反擊，必定會是一場大戰，而台灣所要做的就是死守，但完全占領台灣的行動成本對中國而言太大、風險太高，「中國不太可能接受」。