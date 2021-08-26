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美研究：SARS2-38抗體　可輕易中和6種已知變異株

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國研究人員發現一種名為SARS2-38的抗體，可輕易中和所有已知的6種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，包括對抗體抵抗力最強的Beta變異株在內。

印度新聞信託社（PTI）報導，美國聖路易斯華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine, St. Louis）研究人員宣稱，SARS2-38抗體在低劑量下，對COVID-19病毒SARS-CoV-2的各種變異株「具有高度保護作用」。

研究人員利用棘蛋白上的受體結合區域（receptor-binding domain）來免疫老鼠。SARS-CoV-2是利用棘蛋白附著在人體呼吸道，入侵到細胞內部。

研究團隊提取產生抗體的細胞，並從中獲得能識別受體結合區域的43種抗體。研究人員透過檢視這些抗體阻止SARS-CoV-2的原始病毒株在培養皿中感染細胞的程度，來進行篩選。

另外，在老鼠身上測試其中9種「最有效」抗體，看它們是否能保護感染SARS-CoV-2原始病毒株的動物。

根據研究人員，多個抗體通過測試，其效力各不相同。研究人員發現其中兩個抗體，能最有效保護老鼠，並針對一些變異株進行測試。

這些變異株包括所有4種高關注變異株（Alpha、Beta、Gamma、Delta），以及2種需留意變異株（Kappa 、Iota）。

最後，研究團隊發現，SARS2-38抗體「可輕易中和」經測試的所有6種變異株，尤其是Beta變異株對此抗體毫無抵抗力。

聖路易斯華盛頓大學醫學院教授戴蒙（Michael S. Diamond）表示：「目前的抗體可能對一些變異株有作用，但並不是所有變異株。因為這個病毒可能會繼續演化，擁有廣泛中和作用的有效抗體，除了單獨使用，且能搭配組成新組合，將可能防止此病毒出現任何抗藥性。」

 

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