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應徵富士康廠工8道筆試題外流！　陸網友答不出全吐槽

▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲新款iPhone即將發表，鄭州富士康近期積極招工，每天都有超過1萬名新員工入職。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

一份深圳富士康人力招聘的筆試考題近日在大陸網友間流傳，其中最後一道題目還標註，如果答對能「成為主管儲備人選」，題目曝光後讓不少人直呼「招聘不易，求職更不易啊」。

「以下選項ABCD中，哪一個應該填在『XOOOOXXOOOXXX』後面？A：XOO 、B：OO 、 C：OOX 、 D：OXX」，根據《網易新聞》報導，一份富士康招聘筆試題目流出，讓不少大陸網友質疑，「想到工廠當普工都這麼嚴？」

題目中，最後一題為「如果有9個兵乓球，要裝在4個袋子裡，保證每個袋子裡都有兵乓球，並且每個袋子裡的兵乓球個數是單數，你能想出辦法嗎？」，並在該題標註如果答對，能成為主管儲備人選。

▲▼ 。（圖／翻攝自網易新聞）

▲網傳富士康筆試題目。（圖／翻攝自網易新聞）

不少網友留言表示，「工人也要考規律題？」、「以我看富士康待遇也不怎麼樣，怎麼有這麼多人去」，也有人說「工廠的自動化設備多了，以後沒點頭腦的，可能連普工的活都幹不了」。

另有網友分享東莞市某工廠的入職考題，發現要拿滿分也不容易，據了解，這些題目是準備給純靠體力換取報酬的藍領崗位，筆試主要是考察基本知識素養，不會完全依據答題分數決定是否錄取，不過得分高者有機會作為儲備幹部培養。

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