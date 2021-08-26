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堅持8月底撤離駐阿富汗美軍　拜登為何干犯眾怒？

▲▼拜登在記者會上表示，美軍撤離行動速度已加快。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管盟邦希望延長撤軍時間，但拜登堅持8月31日是最後期限。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國總統拜登不顧規勸，堅持要在一週內結束撤離阿富汗的行動。分析家指出背後原因除了恐怖主義威脅，也是出於國內政治考量，以及籌碼多掌握在塔利班手中的窘迫現實。

儘管七大工業國集團（G7）領袖期望能說服拜登（Joe Biden）延長撤軍期限，拜登24日仍表示，將如期在8月31日前撤出派駐在阿富汗所有美軍，因為每一天的行動都為美軍帶來額外風險，而且來自恐怖分子「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）襲擊的風險正日益增加。

不過他也要求國防部與國務院制定應變方案，以便在必要時調整時間表。

美國有線電視新聞網（CNN）專欄作家柯林森（Stephen Collinson）指出，拜登這項決定明顯將使若干美國人和數以千計有資格前往美國的阿富汗人來不及離開，最後落入塔利班（Taliban）的殘忍統治。

拜登的政壇對手、退役老兵與情報專家等人，將為此感到憤怒和氣餒。在他們眼中，美國未能信守神聖承諾，背棄諸多阿富汗翻譯，以及過去20年間曾拯救美國人性命的其他人。

柯林森分析，拜登的決定其實是考量到美國國家利益，以及他解讀國內氛圍的結果。此際美國正深陷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟困境揮之不去，而且美國過去20年間在全球頻繁受挫。

在這次危機中，拜登看似聽任阿富汗人的性命由塔利班宰割，華府國安、政壇與記者圈對此忿忿不平。但這份情緒似乎未感染一般大眾。這就是為何拜登始終強調他即將終結一場拖得太久、奪走太多美國人性命的戰爭。

另外，拜登堅持撤軍的決定也跟他的另一項核心原則有關：他不願再讓美國人的子女死在阿富汗或其他地區，因為這麼做徒勞無功，無法提升美國的核心安全。

柯林森指出，現在要求拜登延後撤軍期限，好撤走所有具備美國簽證的阿富汗人，拜登肯定得派更多兵力來擴大機場周邊陣地，甚至是得奪回阿富汗首都喀布爾（Kabul）。

這麼做形同逼他與塔利班公開對槓，提升美國人死傷危險。而且中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與塔利班高層秘密會商後，顯然無法確保塔利班可容忍美國延後撤軍。

根據前中情局官員暨CNN情報分析家貝爾（Bob Baer）的說法，塔利班目前處於優勢地位，美方隨時隨地都得明白塔利班大可關閉喀布爾機場，只消擺幾門迫擊砲，C-17軍用運輸機就得掉頭離開。

貝爾表示：「所以現況是塔利班說了算。我們什麼都做不了。假設他們說我們得在31日前離開，我們就得照做，除非我們再度入侵阿富汗。而我認為這種事不會發生。」

柯林森分析，塔利班武力雖遠遜美軍，但享有優勢戰略地位。拜登宣布8月31日撤軍，也是在掩飾自己貴為美國總統，實際上卻受塔利班支配的屈辱實情。

現在美國運用數十架美國和盟友的運輸機加速撤離行動，無疑將拯救數千阿富汗人的性命，有助舒緩拜登因自己團隊犯錯承受的政治壓力。但未來幾天軍方得確保自己順利撤離，勢必將開始減少撤離的阿富汗人。

柯林森認為，隨著撤軍期限逐漸進逼，拜登就算有辦法透過協商，步出就任總統後的最大危機，歷史仍將在他的政績上記上一筆。未來雖會有許多阿富汗人成功在美國和第三國家安身，但過去這幾週仍帶給人們啟示：在地緣政治勢力與醜惡的戰爭交逼下，黎民百姓命如草芥。

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