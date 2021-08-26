　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲研究指出，單劑型嬌生疫苗接種第2劑，抗體可以增至9倍。（圖／路透）

中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今天表示，他們推出的單劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗若接種第2劑，產生的免疫效果會提高許多。

法新社報導，嬌生發布新聞稿說，根據2份尚未經過同儕審查的臨床研究報告，若接種額外一劑嬌生COVID-19疫苗，產生的抗體會增至9倍。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府已宣布，計劃讓所有接種過輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗的美國民眾，在距離第2劑8個月後接種第3劑。這兩家廠商的疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術，與嬌生的腺病毒載體技術不同。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾表示，預期嬌生疫苗將有必要接種第2劑，但需要見到更多數據才能做出確定建議。嬌生今天宣布的消息將有助提供相關資訊。

▲▼美國,疫苗,莫德納,嬌生,輝瑞。（圖／路透）

▲嬌生測試過多種時間間隔，至少6個月。（圖／路透）

嬌生在新聞稿中並未說明接種第2劑的時間間隔。但根據美國政府網站上公布的試驗資料，嬌生測試了若干不同時間間隔，最少6個月。

美國CDC近日才宣布，自從具高度傳染力的Delta變異株成為COVID-19疫情主流病毒後，疫苗整體的效力降低。

根據一份對美國公衛人員持續進行的研究，在Delta盛行前，在這群絕大多數已接種輝瑞或莫德納疫苗的族群中，疫苗對於預防無症狀或輕症感染的效力有91%；但Delta盛行後只剩66%。

不過根據大部分研究結果，即使Delta盛行後，COVID-19疫苗對於重症和死亡的防護力維持較為穩定，達到90%以上。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
22歲正妹網紅遊西藏「意外死亡」　警方調查出爐
4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

越南連7天「單日確診破萬」　4個月37萬人染疫

伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

神秘怪病「哈瓦那症候群」頻傳…頭痛暈眩記憶受損　美展開調查

川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

台灣花108天「本土+0」　路透：與鄰國形成鮮明對比

賀錦麗出訪越南硬起來：有必要施壓北京　迫使遵守《海洋法公約》

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

人比鬼恐怖！黑影突從路旁竄出 男貪快闖馬路...駕駛急煞險撞上

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

KTV恐關到年底！業者「月燒1500萬」　舉布條抗議哀號：賣房發薪也撐不住

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

越南連7天「單日確診破萬」　4個月37萬人染疫

伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

神秘怪病「哈瓦那症候群」頻傳…頭痛暈眩記憶受損　美展開調查

川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

台灣花108天「本土+0」　路透：與鄰國形成鮮明對比

賀錦麗出訪越南硬起來：有必要施壓北京　迫使遵守《海洋法公約》

「五倍券發行日」將出爐　初步方案讓這些人哭了：100元最好

基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

長髮妹被「壓地脫內褲」！恐怖男當街擄人硬上…　路人目睹嚇傻

陳冠宇下一次先發？　曾豪駒規劃固定周五到周日出賽

媽媽去世留20萬養老金！女子整理房間找到　下秒崩潰

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

跆拳道甜心羅嘉翎開球　陳鴻文先發戰猛威爾拚止2連敗

阿富汗「英雄之子」誓言不投降　但可與塔利班政權和談

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

《天天向上》錢楓遭控侵犯女性！畫面曝光　陸官媒點名他「出來面對」…罕見語帶保留

國際熱門新聞

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

哈瓦那症候群頻傳　美展開調查

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

台灣本土+0　路透：與鄰國鮮明對比

OnlyFans逆轉決策　內容不禁色情

抓到5公斤大石斑　漁夫反被拖入水中溺死

杜魯道：加拿大軍隊可能續留阿富汗

「極省女會計師」20年沒買過衣　背後原因超心酸

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

伊朗「死海」將死　湖小一半變沙漠

更多熱門

相關新聞

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

越南衛生部今天通 報新增1萬2096例COVID-19確診病例，迄今越南已經連 續7天單日通報新增染疫人數均超過1萬。越南疫情嚴峻 ，近4個月累計超過37萬人染疫。

五角大廈下令：現役軍人「強制接種」輝瑞疫苗　

五角大廈下令：現役軍人「強制接種」輝瑞疫苗　

川普呼籲支持者去打疫苗　川粉當場噓爆

川普呼籲支持者去打疫苗　川粉當場噓爆

新北警深夜抓違規…每4分鐘就有1部車闖紅燈

新北警深夜抓違規…每4分鐘就有1部車闖紅燈

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染嬌生疫苗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

館長打高端過一天　曝身體狀況

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

Lucas陸站姐「集體離職」心死：及時止損

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

錢楓遭控性侵　曲家瑞9年前靠「一張圖」神預言

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面