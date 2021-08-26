抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

Filipino fisherman dies after harpooning fish, only for cable to wrap around his legs and send him tumbling into the water where he hit his head and drowned

Fisherman Jovy Baldado Narciso was killed on August 9 in the Philippines pic.twitter.com/dagco6zEo6 — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 24, 2021

記者柯沛辰／綜合報導

菲律賓一名31歲漁夫9日駕船到湖中捕魚，本來幸運捕獲一條重5公斤的石斑魚，怎料過程中反被強行拽入水中，當場溺斃。

綜合外媒報導，事情發生在菲律賓中部曼胡約德（Manjuyod），當時31歲的納西索（Jovy Baldado Narciso）9日駕船到湖邊捕魚，並用魚叉刺中一隻長達60公分、重約5公斤的大型石斑魚。

納西索見機不可失，打算搭配大網抓上船，不料大魚為了掙脫，突然猛力朝水中一塊大石底部衝去，導致魚叉的繩索纏住了納西索的小腿，讓他頓時重心不穩，不僅跌入湖中，頭部還撞上那塊大石，最終不幸溺斃。

曼胡約德警方接獲家屬報案，前往尋找失聯1天的納西索，並組織救援行動，但最後只找到一具冰冷的遺體，還有一隻插著魚叉的石斑魚。警方透露，繩索仍纏繞在死者的小腿上，但魚已經死了。

案件曝光後，當地居民議論紛紛，還有一位迷信的居民認為，害死納西索的這條魚是「邪惡的」，因為這是該地區當週發生的第二起溺水意外，「你應該小心那片湖，因為與大海相比，湖裡有些生物的行為很詭異，就像那條邪惡的魚。」

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