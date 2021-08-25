拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

▲梁家堯收醫師錢遭控詐欺，遭判刑1年10月、緩刑4年定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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曾因司法黃牛行為被判刑入獄的媒體公關名人梁家堯，2017年間收受嘉義某整形醫師120萬元，表示會協助他擺平媒體報導醫療糾紛案件，但卻沒有成功。醫師提告，一審將梁家堯判刑2年，並沒收犯罪所得。案件上訴二審，台南高分院審理後，因梁男賠償120萬元達成和解，二審25日改判刑1年10月，並宣告緩刑4年。全案定讞。

本案因2017年3月間，曾在台北執業的某整形醫師，打算回老家嘉義開設醫美診所。但醫師因某件手術失利，造成患者死亡，疑似出現醫療糾紛案件。事情被平面與電視台記者知悉後，2名記者撥打醫師的手機欲進行採訪，醫師擔心事件曝光後會影響其聲譽，就撥打電話請教在台北的好友醫師，好友介紹他找上梁男。

梁男先告知醫師，要先花50萬元才能「壓新聞解決」平面媒體記者，醫師第二天就透過助理、妻子，匯款50萬元進梁男指定帳戶。但又有電視台記者打電話給醫師，醫師向梁男求救，梁男說這次要花70萬元才能擺平；醫師依約交付70萬元。

不過付完錢後的第二天，平面媒體隨即以獨家報導的方式，報導該醫師的醫療糾紛事件，各大媒體也紛紛跟進。醫師不滿，找梁男見面討論，梁男竟不斷指摘記者是「地方惡霸」、「拿錢不辦事」。醫師半信半疑，透過朋友的關係，在半年後找上做出報導的平面媒體與電視台記者，這才發現2人根本沒收錢。醫師憤而提告，梁男遭提起公訴。

一審法院審理時，梁男雖辯稱這是公關處理危機的費用，還說自己擔任公關30多年，以120萬元的價格，「依照現在行情是絕對不可能、胡說八道的事，因為媒體不是我們開的，我們不會去擋這個新聞」。但一審法院還是認定有罪，考量被害醫師認為「被告犯後態度非常差，且顛倒時序誤導法官…被告也跟我律師說『反正我名下沒有財產，如果執行了，你也扣押不到』，根本沒有誠意要補償我的損失。」一審法院因此將梁男判刑2年，並沒收犯罪所得。

案經上訴，二審台南高分院審理期間，梁男賠償醫師120萬元，達成和解。全案於25日宣判，二審法院改判梁男有期徒刑1年10月，並宣告緩刑4年的自新機會，全案就此定讞。