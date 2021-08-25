　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

  ▲梁家堯收醫師錢遭控詐欺，遭判刑1年10月、緩刑4年定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合報導

曾因司法黃牛行為被判刑入獄的媒體公關名人梁家堯，2017年間收受嘉義某整形醫師120萬元，表示會協助他擺平媒體報導醫療糾紛案件，但卻沒有成功。醫師提告，一審將梁家堯判刑2年，並沒收犯罪所得。案件上訴二審，台南高分院審理後，因梁男賠償120萬元達成和解，二審25日改判刑1年10月，並宣告緩刑4年。全案定讞。

本案因2017年3月間，曾在台北執業的某整形醫師，打算回老家嘉義開設醫美診所。但醫師因某件手術失利，造成患者死亡，疑似出現醫療糾紛案件。事情被平面與電視台記者知悉後，2名記者撥打醫師的手機欲進行採訪，醫師擔心事件曝光後會影響其聲譽，就撥打電話請教在台北的好友醫師，好友介紹他找上梁男。

梁男先告知醫師，要先花50萬元才能「壓新聞解決」平面媒體記者，醫師第二天就透過助理、妻子，匯款50萬元進梁男指定帳戶。但又有電視台記者打電話給醫師，醫師向梁男求救，梁男說這次要花70萬元才能擺平；醫師依約交付70萬元。

不過付完錢後的第二天，平面媒體隨即以獨家報導的方式，報導該醫師的醫療糾紛事件，各大媒體也紛紛跟進。醫師不滿，找梁男見面討論，梁男竟不斷指摘記者是「地方惡霸」、「拿錢不辦事」。醫師半信半疑，透過朋友的關係，在半年後找上做出報導的平面媒體與電視台記者，這才發現2人根本沒收錢。醫師憤而提告，梁男遭提起公訴。

一審法院審理時，梁男雖辯稱這是公關處理危機的費用，還說自己擔任公關30多年，以120萬元的價格，「依照現在行情是絕對不可能、胡說八道的事，因為媒體不是我們開的，我們不會去擋這個新聞」。但一審法院還是認定有罪，考量被害醫師認為「被告犯後態度非常差，且顛倒時序誤導法官…被告也跟我律師說『反正我名下沒有財產，如果執行了，你也扣押不到』，根本沒有誠意要補償我的損失。」一審法院因此將梁男判刑2年，並沒收犯罪所得。

案經上訴，二審台南高分院審理期間，梁男賠償醫師120萬元，達成和解。全案於25日宣判，二審法院改判梁男有期徒刑1年10月，並宣告緩刑4年的自新機會，全案就此定讞。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
22歲正妹網紅遊西藏「意外死亡」　警方調查出爐
4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

扯！三重警深夜抓違規累爆…平均每4分鐘就有1部車闖紅燈

高雄19歲兒狂丟洗衣球遭「充電線勒殺」　父親訊後被聲押！

粉絲超過10萬…19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮！警不禁多看一眼

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

兩派人馬談判…台南男骨盆中彈「腸子被射穿」！躺加護病房觀察中

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

扯！三重警深夜抓違規累爆…平均每4分鐘就有1部車闖紅燈

高雄19歲兒狂丟洗衣球遭「充電線勒殺」　父親訊後被聲押！

粉絲超過10萬…19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮！警不禁多看一眼

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

兩派人馬談判…台南男骨盆中彈「腸子被射穿」！躺加護病房觀察中

伊朗「死海」快死了！　中亞最大鹹水湖30年縮水一半變沙漠

加拿大軍隊可能「續留阿富汗」 　總理杜魯道：盡可能救更多人

綠燈左轉被攔下！女子一聽「開單原因」氣炸：只會叫我去申訴

日本模特兒激推「7大美肌食物」，納豆、雜糧麵包都入榜

味全龍補強申請新洋投科西諾　洋打教也要來台

五角大廈下令美軍：現役軍人「強制接種」輝瑞疫苗　

軍事家／美夢將成真？菲律賓F-16C／D Block70／72戰機採購案

林建甫／謎樣的印度　經濟前途坎坷

陳唯泰／「當沖」警示股新制即將上路　台股新風貌你準備好了嗎？

85大樓5男女開毒趴！熱褲妹被抓嬌喊好衰...害日租業者被斷水電

社會熱門新聞

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

獨／41歲女打完高端不治！母見遺體哭癱

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

「含兒子小GG」　漫畫家夫妻下場曝

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

打完高端2天後上班猝死　家屬無法接受

更多熱門

相關新聞

宅神曝監督包裝五倍券換打疫苗　蔡清祥澄清

宅神曝監督包裝五倍券換打疫苗　蔡清祥澄清

名嘴朱學恒在臉書透露台電要求人員前往監獄協助分裝五倍券，還說「台電中油員工跑去監獄…唯一的誘惑就是可以打疫苗而且不是高端」。法務部長蔡清祥25日回應，監所防疫措施目前很好，尚未傳出任何確診，但收容人至今也都沒打疫苗，所以希望進入到監所裡的人員，做好防疫措施，以免造成防疫缺口。

美熟女吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款

美熟女吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款

柯博齡／電子煙戕害健康還可能違法

柯博齡／電子煙戕害健康還可能違法

桃園派遣工悶殺僱主　15年定讞

桃園派遣工悶殺僱主　15年定讞

萬少丞發監前惹禍　飛車撞仇家再判刑6月

萬少丞發監前惹禍　飛車撞仇家再判刑6月

關鍵字：

法律人權醫師公關緩刑詐欺報導高等法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面