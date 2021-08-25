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川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

▲▼美國前總統川普認為，中國應支付全球10兆美元，作為新冠疫情擴散的賠償。（圖／路透社）

▲美國前總統川普在造勢活動上，呼籲支持者打疫苗。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣半年來一直為疫苗供應問題所苦，可是美國還是有許多「疫苗懷疑論者」，堅持拒絕接種任何疫苗，美國前總統川普卸任後，依舊持續他的造勢演講行程，在阿拉巴馬州（State of Alabama）呼籲支持者去打疫苗，沒想到卻被他的鋼鐵川粉當場噓爆。

川普在演講中表示，「我建議你各位啊，去打疫苗吧！我已經打過了，真的很棒！去打疫苗吧！」沒想到一聽到關鍵字，台下的鋼鐵川粉直接發出噓聲。

川普補充，「好吧，好吧，沒關係，這是你各位的自由，但我已經打過了，如果疫苗沒用，你們會第一個知道」。這時候台下的川粉當場哄堂大笑。

截至8月23日，美國至少1劑的疫苗接種率61.5%，完整接種率52.2%，8月24以前的新增病例7日平均15萬例，死亡病例7日平均約1100例，雖然沒有醫療量能崩潰的狀況發生，但是「疫苗懷疑論者」依然是美國防疫的隱憂。

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