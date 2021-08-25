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黃偉哲「柚」來了！七度上購物台破紀錄力推麻豆文旦　王令麟加碼東森幣

「東森農場」開賣麻豆文旦（圖／東森購物提供）

▲台南市長黃偉哲（中）8/26(四)將第七度化身購物專家，與購物專家怡君（左）、東森購物網總經理彭鴻珷（右）力推鮮甜多汁的麻豆文旦。 （圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

麻豆文旦即將邁入盛產季節，台南市長黃偉哲為了拚台南的小農銷售，將第七度化身購物專家到東森購物台，這也是他第二次在「東森農場」推薦台南遠近馳名、鮮甜多汁的麻豆文旦，並現場教大家如何挑選優質的麻豆文旦，東森農場嚴選台南麻豆老欉文旦，每盒3公斤裝，2盒一共約14～16顆，東森價888元，東森購物網董事長王令麟力挺加碼50%東森幣回饋，「東森農場 台南麻豆文旦」數量有限，8/26（四）下午3:20鎖定東森電視購物47台，把文旦買起來，應景過中秋。

黃偉哲表示，「中秋佳節將近，麻豆文旦是歷年中秋最受歡迎的時節水果，挑選好吃文旦的密訣，就是果皮摸起來光滑，形狀是倒三角形，屁股要平，用手掌托起來有沈重感。外觀及色澤，挑選果皮光滑、毛細孔（油胞）細緻，果肉品質越佳。想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色；若要久放，則可選果皮呈淡綠色。形狀上，要挑選果實形狀勻稱、不歪斜，底寬而上尖，呈短三角形者品質最佳。重量上，要挑選果實要有沉重感，比較重的文旦柚，果肉發育充實、水分較多。」黃偉哲除了感謝柚農們的辛苦，也感謝東森購物，長期對於台南農漁產品的熱情支持。

「東森農場」開賣麻豆文旦（圖／東森購物提供）

▲「東森農場 台南麻豆文旦」東森價888元（3KG/箱，7～8顆/盒，2盒/箱），再加碼買就送50%東森幣。 （圖／東森購物網提供）

黃偉哲說，台南文旦文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，產量為2萬5972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。文旦柚主要外銷國為中國，去年全台外銷中國占比為73%，為避免市場過度集中於中國，市府持續開拓其他國外市場，今年也外銷到加拿大、日本、新加坡、香港等國家，讓海外能嚐到台灣的新鮮在地好滋味，想要買好吃的麻豆文旦，要買要快，把握最後的機會，晚點就買不到了。

東森購物網總經理彭鴻珷表示，「東森農場本檔推出來自台南麻豆的老欉文旦，陽光充裕，土壤肥沃，優質環境栽種，擁有產銷履歷認證，採取不施除草劑，全園人工除草方式種植而成，麻豆文旦果⾁綿密、⼝感香甜、⽢甜多汁，最適合和中秋⽉餅和烤⾁搭配，不但清爽⼜解油膩，加上⽂旦富含維他命C、鈣質和膳食纖維，最適合中秋節吃完烤肉後，幫助消化。｣

東森購物長期支持在地優質農產，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，不計成本愛心回饋予農民，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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