回家聞怪味！他驚見牆上「開洞」瓦斯灌滿屋　兇手竟是冷血鄰居

▲男子在牆上鑿洞後，將瓦斯注入鄰居家，企圖將鄰居殺死。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利皮埃蒙特（Piemonte）近日有一名63歲男子因與鄰居起爭執，而試圖在房子的牆壁鑿開一個洞，好將瓦斯排到鄰居家中，讓對方一氧化碳中毒而死。不過，男子的陰謀很快就被鄰居揭發，還被警察以「殺人未遂」的罪名逮捕。

綜合《太陽報》與義大利媒體報導，涉事男子在8月15日與鄰居發生衝突，憤怒不已的他隨即起了殺念，想將鄰居置於死地。當天中午，他趁鄰居外出到超市購物時，在鄰居的牆上鑿開一個小洞，並搬來一罐瓦斯，再用管子將瓦斯接到鄰居家中。

#23agosto #vercelli

Fora il muro e tenta di uccidere il vicino con il gas, arrestato 63enne - https://t.co/SEFipyY1hT pic.twitter.com/ur4YV0UFlW — Blog Sicilia (@blogsicilia) August 23, 2021

鄰居返家後，一進門就聞到了濃濃的瓦斯味，不久後，他們在房子外圍發現了男子鑿開的洞和瓦斯桶，於是趕快報警求助。警方與消防人員急速趕到現場後立即展開調查，並認定曾與鄰居發生爭吵的63歲男子有重大嫌疑。

警方在8月23日對男子進行審問，男子也對曾犯下的惡行直認不諱。目前法院已批准了檢方的逮捕令，以「殺人未遂」的罪名將嫌犯逮捕歸案。

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