上鎖櫃子挖出「3具腐爛嬰屍」　他整理愛妻遺物嚇壞：我們沒小孩

▲法國一名男子整理妻子遺物，竟發現3具嬰孩遺體。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者吳美依／綜合外電報導

法國薩爾特省（Sarthe）發生恐怖案件，一名41歲男子正在整理妻子遺物，卻意外發現長年深鎖的櫃子裡藏了3具腐爛嬰孩遺體。他與太太多年來膝下無子，對於此事完全不知情，嚇得立刻報警處理。

綜合外媒報導，男子23日報警表示，他在車庫的上鎖櫥櫃中發現嬰屍。梅澤雷（Mézeray）警方迅速趕往現場，進行更深入調查，竟又在夫妻倆住家附近的私人小木屋裡找到其他遺體。另外2具嬰孩遺體被裝在塑膠袋裡，用衣服層層包裹，並且放在上鎖櫥櫃中，此外，屋裡還有2把菜刀。

相關單位僅表示，3具遺體的出生及死亡時間都不相同，但並未透露究竟是胚胎、剛出生的嬰兒或者幾個月大的孩子。儘管當局已經下令驗屍，試圖確定親生父母，釐清案情，但由於遺體狀態不佳，可能無法找出太多有效線索。檢方則表示，他們目前尚未排除任何假設。

據悉，這對夫妻住在靠近森林的清幽房屋裡，44歲太太罹患癌症後，病情迅速惡化，並於本月10日不幸驟逝。該婦女在這一段婚姻中沒有兒女，但與前任伴侶生下2個孩子。

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