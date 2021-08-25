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美發現「超級抗體」SARS2-38！　有效對抗所有已知變種病毒

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聖路易斯華盛頓大學醫學院最新研究結果指出，他們發現一種名為「SARS2-38」的「超級抗體」，不僅能夠抵抗所有已知新冠變異毒株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。此論文目前刊登於學校官網及醫學期刊《免疫》（Immunity）。

研究團隊分析43個樣本，首先比較防止新冠原始毒株感染的效果，選出9個中和能力較強的抗體後，在囓齒動物身上進行測試，接著再挑出2個效果較好的抗體，最後發現「SARS2-38」防護力最佳。

研究團隊指出，「SARS2-38」能夠附著在新冠病毒的棘蛋白上，由於此部位幾乎不會受到突變的影響而改變，因此產生抗藥性機會很低。此外，它能夠輕鬆中和所有已知變種病毒，包括高關注變異株Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒，須留意變異株kappa、Iota病毒，以及其他罕見毒株。

論文第一作者戴蒙德教授（Michael Diamond）說，「此抗體具有高度及廣泛的中和效果，前者代表它在低濃度下依然非常有效，後者代表它對所有變異株都能發揮作用。對於抗體而言，這是很不尋常卻非常理想的組合」。

研究團隊表示，「SARS2-38」對於聯合療法（Combination Therapy）的研發帶來很大助益，他們將開始思考如何將此抗體與其他抗體結合起來，研發出病毒難以抵抗的治療方法。

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