美發現「超級抗體」SARS2-38！　有效對抗所有已知變種病毒

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聖路易斯華盛頓大學醫學院最新研究結果指出，他們發現一種名為「SARS2-38」的「超級抗體」，不僅能夠抵抗所有已知新冠變異毒株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。此論文目前刊登於學校官網及醫學期刊《免疫》（Immunity）。

研究團隊分析43個樣本，首先比較防止新冠原始毒株感染的效果，選出9個中和能力較強的抗體後，在囓齒動物身上進行測試，接著再挑出2個效果較好的抗體，最後發現「SARS2-38」防護力最佳。

研究團隊指出，「SARS2-38」能夠附著在新冠病毒的棘蛋白上，由於此部位幾乎不會受到突變的影響而改變，因此產生抗藥性機會很低。此外，它能夠輕鬆中和所有已知變種病毒，包括高關注變異株Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒，須留意變異株kappa、Iota病毒，以及其他罕見毒株。

論文第一作者戴蒙德教授（Michael Diamond）說，「此抗體具有高度及廣泛的中和效果，前者代表它在低濃度下依然非常有效，後者代表它對所有變異株都能發揮作用。對於抗體而言，這是很不尋常卻非常理想的組合」。

研究團隊表示，「SARS2-38」對於聯合療法（Combination Therapy）的研發帶來很大助益，他們將開始思考如何將此抗體與其他抗體結合起來，研發出病毒難以抵抗的治療方法。

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