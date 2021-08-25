22歲辣模「太性感」！穿短上衣迷你裙　遭發卡趕出購物中心

▲德國22歲模特兒艾米（Emmy Russ）也是一名實境秀演員。（圖／instagram帳號instagram）



記者吳美依／綜合報導

德國22歲模特兒艾米（Emmy Russ）前往杜拜購物中心（The Dubai Mall）逛街，卻被商場保全警告穿著「太性感」，甚至威脅報警處理，最後慘遭趕出大門，並且收到一張「黑卡」警告。她強調，當日白天氣溫高達41°C，而且完全不認為自己的服裝有何不當。

艾米穿著亮片短版上衣及迷你裙，但一踏入購物中心就被攔住，「一名保全突然走過來，差點喘不過氣。他說我太性感了，不能這樣走來走去」。她還收到了杜拜購物中心的「黑卡」，上面寫著「請穿著得體衣服」，為了化解尷尬，只好趕快在外面買一件長版T恤套上，才能繼續購物行程。

▲艾米（Emmy Russ）已經不是首次因為衣著而遭公開批評。（圖／instagram帳號instagram）



艾米也是一名實境秀演員，在Instagram上擁有18.6萬粉絲，她對此深感困惑，「依照我的標準，我不覺得自己的衣服太性感。我入境的時候，甚至還有一名員警在機場和我調情」。

儘管如此，德媒TAG24卻指出，艾米已經不是第一次因穿著而遭公開批評，她也曾穿迷你裙、倚靠在警車上拍照而被逮捕，並遭指控在引擎蓋留下凹痕，造成數百歐元的損失。但該指控稍後就被撤銷。

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