加州山火狂竄！10天燒掉1.5個台北市　出動上萬消防員僅5%火勢受控

▲加州的卡爾多山火在短短10天內就燒掉了逾1.5座台北市面積的土地。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州北部最近爆發多起大型山火，導致州內上萬人受影響。儘管當局已安排1萬4000名消防員救災，但截至23日為止，災情最嚴重的卡爾多山火已燒毀了430平方公里的土地，面積幾乎相當於1.5個台北市，卻只有5%的火勢受控。加州州長23日向中央求助，希望總統將州內的8個郡列為重災區，好讓人民可以順利申請補助。

據外媒報導，美國加州目前爆發了10多起大型山火，導致州內有數以百計的房屋被摧毀、近4萬3000人被迫撤離、500多戶人家流離失所。加州州長紐森（Gavin Newsom）23日要求白宮，儘速對州內8個郡發布「總統重大災難宣告」（presidential major disaster declaration），為受災戶提供協助。

▲當局部署了近1.4萬名消防員卻也只能控制住5%的火勢。（圖／達志影像／美聯社）

在多場山火中，在太浩湖（Lake Tahoe）西南方持續延燒的「卡爾多山火」（Caldor Fire）災情最嚴重。自8月14日爆發以來，卡爾多山火已焚燒艾爾杜拉多國家森林（El Dorado National Forest）超過430平方公里的土地，面積幾乎相當於1.5個台北市，另外還有447座建築被燒毀。

加州林業與消防部的波特（Thom Porter）指出，卡爾多山火只有5%的火勢已被控制，並被視為是美國消防隊的第一要務。目前州政府已部署了1萬3500名消防員來撲滅大火，不過加州山火的災情依舊讓人擔心。發生於卡爾多山火北面的「迪克西山火」（Dixie Fire）也已燃燒一個多月，火勢蔓延2926平方公里，統計有1259座建築物被燒毀。面對北加州多起山火同時延燒，美國林業局宣布，當地所有的國家森林將自8月23日開始暫時關閉至9月6日。

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