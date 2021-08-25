用命換來的照片！塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

The Humvee in which I was travelling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture the visual of one of the rockets hitting the armour plate overhead. pic.twitter.com/wipJmmtupp — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

在塔利班以驚人的速度接管阿富汗後，全球都將焦點放在其對待人民的殘暴手段上。路透社最近曝光了其戰地記者西迪奎（Danish Siddiqui）在阿富汗命喪塔利班毒手的過程，揭露在奪權後試圖洗白過去殘暴形象的塔利班的真實面貌，讓人緬懷這位勇敢的戰地記者。

▲西迪奎生前曾有許多與戰爭和難民危機相關的作品，也因此獲得普利茲獎。（圖／路透）

據路透社報導，曾因報導過難民危機而奪得普利茲獎的西迪奎，在得知塔利班重新點燃了阿富汗的戰火後，便向路透社請願前往阿富汗進行報導。他在7月11日抵達位於南部城市坎大哈（Kandahar）的阿富汗特種部隊基地，並在當地對阿富汗政府兵反擊塔利班一事進行紀實報導。

▲西迪奎生前拍攝阿富汗政府軍與塔利班交戰的景象成為他人生最後的作品，下同。（圖／路透）

7月16日，西迪奎隨部隊來到阿富汗與巴基斯坦的邊境史賓波達克（Spin Boldak），記錄政府軍企圖從塔利班手中奪回史賓波達克控制權的一幕。豈料雙方在交火時，西迪奎乘坐的轎車遭火箭炮（RGP）襲擊，戰況十分激烈，西迪奎也立刻拿出相機，捕捉到火箭砲襲擊車子、火光四射的恐怖瞬間。

隨後，他與上司聯繫，表示自己的左臂和背部被彈片擊中，他將跟隨政府軍前往當地的一座清真寺接受治療，不過路透社之後就失去了與他的聯繫。阿富汗政府表示，西迪奎是在逃亡的過程中與軍隊走散，最後被士兵拋棄並被塔利班俘獲。在被塔利班關押期間，西迪奎遭塔利班殘忍殺害，命喪阿富汗。

阿富汗與印度官員事後向路透社證實，他們在檢視了西迪奎的屍體和與西迪奎的死相關的照片、情報後，發現在西迪奎死後，塔利班仍對著他的遺體連開數槍，並將其分屍，也有消息指出，塔利班在見到西迪奎死後，依舊開車輾爛他的屍體，場面慘不忍睹。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast