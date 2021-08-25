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美國控制疫情有望！佛奇：最快2022年春季達成　1先決條件曝光

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲佛奇表示，若疫苗接種率提升，美國有望在2022年春季控制住疫情。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國的新冠病毒疫情持續反彈，過去7天的平均死亡人數大幅上升了23%。不過隨著輝瑞藥廠日前獲得了食品藥物管理署（FDA）對其新冠疫苗的全面批准，國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，若疫苗接種率提升，美國有望在明年初控制住疫情。

據路透社報導，佛奇最近在白宮的記者會上表示，FDA批准全面使用輝瑞疫苗的行為，為更多人接種疫苗鋪平了道路，因此他希望仍未接種疫苗的民眾可以認知到，美國有能力盡早結束疫情大流行。

佛奇也估計，莫德納疫苗將在未來數週內獲批全面使用，FDA也可能在秋末冬初之際，批准為12歲以下兒童接種輝瑞或莫德納疫苗，因此如果有越來越多人接種疫苗的話，美國就有望在2022年春季控制住疫情。

美國眼下的疫情依舊嚴峻，路透社估計當地平均每天有1000人死於新冠肺炎，新增病例也超過了15萬宗。為此，白宮計劃在9月中旬開始，開發讓人們施打第3劑的新冠疫苗加強劑。白宮防疫協調官齊安茲（Jeffrey Zients）也強調，為了提高疫苗接種率，雇主們「現在是時候」該強制其員工接種疫苗了。

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