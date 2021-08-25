台灣近7成民眾「觀望」高端疫苗　德媒分析免疫橋接2派論戰

▲高端疫苗23日起開放施打，但許多民眾依然抱持觀望態度。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

《德國之聲》報導，台灣國產高端疫苗23日起施打，總統蔡英文也率先接種，但根據中原大學16日公布的調查結果，台灣民眾對高端疫苗抱持觀望態度，69.1%對其保護力沒有信心。報導分析，高端是全球首款採用「免疫橋接」（Immuno Bridging）技術，以「中和抗體」作為替代療效指標，並且投入緊急使用的新冠疫苗，因此引來質疑。

《德國之聲》引述中原大學調查結果指出，台灣民眾對於國產疫苗的保護力仍有疑慮，僅6.6%左右願意施打高端或聯亞，但高達77％願意施打輝瑞、莫德納此二款mRNA疫苗。民眾受訪時坦言，高端尚未完成三期試驗，不知道副作用有哪些，「感覺很像白老鼠」，因此想要先觀望效果與安全性。

至於醫療界的看法大致分為兩種，一派意見考慮到疫情急迫性，因此能夠接受「免疫橋接」作為核准標準，但仍需要進行三期試驗；另一派看法認為，「免疫橋接」通常用於疫苗修正，應該先完成三期試驗，才可以提供民眾施打。

▲總統蔡英文率先施打高端疫苗。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）



澳洲南澳大學流行病學家埃斯特曼（Adrian Esterman）表示，疫苗通常通過三期試驗，並且批准用於成人後，才會透過「免疫橋接」結果，推測兒童施打的有效性，最後藉此通過緊急使用授權（EUA）。

但中國醫藥大學附設醫院主治醫師王任賢則在《今健康》指出，高端尚未通過三期試驗「相當不安全」，「一來無法確認疫苗實際保護力，二來無法確認到底有哪些副作用、不良事件、不良反應」，建議民眾施打前三思。

奧克蘭大學免疫諮詢中心主任特納（Nikki Turner）則認為，如果某疫苗與另一款已通過三期試驗的疫苗本質上相同，兩者數據可以互相連結，類似情況在流感疫苗也很常見。比方說，輝瑞最近公布12至15歲兒童免疫反應及安全數據，也不是完整三期試驗，而是使用免疫橋接比較青少年的抗體生成。

高端對於自產疫苗信心十足，總經理陳燦堅向《路透社》表示，「我們已經做了這麼多實驗，每個人都看到我們的疫苗是多麼安全。副作用太少了，幾乎沒有發燒等等。所以我認為大家可以放心」。

衛福部長陳時中上周表示，美方重視高端疫苗，未來將和美國談判取得疫苗雙邊認證，尤其會爭取高端列入認證範圍。但他也強調，「外交之間也不是大家坐下來，講一句『好』就好了，細部還要規劃」。

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