「Covid-22變種病毒」2022來襲？　瑞士學者澄清：用詞不準確

▲賽雷迪澄清，他只是想表達明年1月至3月的疫情狀況，有可能比今年還要糟糕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

瑞士學者賽雷迪（Sai Reddy）先前宣稱，2022年可能會出現比Delta病毒更加致命的新變種Covid-22。此話一出引來國際社會關注，依據英國iNews最新報導，賽雷迪澄清，新冠疫情的正式名稱為Covid-19，他的用詞並不準確，只是想表達明年1月至3月的疫情狀況，有可能比今年還要糟糕。

依據賽雷迪先前接受德國新聞媒體Blick採訪時透露，他把Delta病毒稱為「Covid-21」，這是傳染性最強的變異株，然而在疫情大流行下個階段將出現無可避免的發展，也就是印度Delta病毒、南非Beta病毒、巴西Gamma病毒等可能再度變異，「Covid-22可能會讓情況比現在還要更糟糕。」此話一出隨即登上各大國際媒體版面，引發討論。

▲賽雷迪是瑞士蘇黎世聯邦理工學院免疫學教授。（圖／翻攝自bsse.ethz.ch）

英國華威大學病毒學家楊恩（Lawrence Young）認為，「Covid-22是危言聳聽和推測投機的說法，且現有菌株結合使得明年出現『超級變種』的可能性非常低」，而阻止任何變異病毒發展的最好方法，就是阻止病毒傳播，這就是疫苗存在的原因，讓全世界都施打疫苗非常重要。

事實上，新冠疫情早已被正式命名為Covid-19。賽雷迪澄清，先前受訪時所提及的內容，只是想表達未來疫情發展走向，「把它稱為Covid-22並不準確，因為由SARS-CoV-2引發的疾病正確官方名稱為Covid-19。」

賽雷迪進一步說明，「2022年的疫情發展，特別是年初（1月至3月）這段期間，有可能比今年更糟糕」，導致此狀況的原因有4個，包括現已出現傳染力更強的Delta病毒、可能出現新變異株、瑞士及歐洲等地有大量族群尚未接種疫苗、防疫鬆綁使得病毒更容易擴散（室內用餐、音樂會等）。

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