　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

▲▼ 0

▲伊朗一名老翁長達67年沒有洗澡，過著與世隔絕的生活。（圖／翻攝自Facebook／Amou Haji）

實習記者林郁婷／綜合報導

你能多久不洗澡？伊朗一位87歲老翁長年不洗澡，從20歲開始到現在，整整67年沒有洗過澡，打破了金氏世界紀錄，被稱為全球最骯髒的人，他的身上堆滿一層厚厚的汙垢，像是一副「盔甲」，當他站著不動時，常會被人誤以為是一座雕像。不過，他之所以不洗澡的原因，背後其實有著一段悲傷的故事。

綜合外媒報導，居住在伊朗南部法爾斯省的87歲阿穆‧哈吉（Amou Haji），目前獨自在沙漠中生活，由於他已經長達67年沒有洗過澡，全身積滿厚厚的塵土及汙垢，讓阿穆就像穿了「盔甲」一樣。除了不洗澡，阿穆的飲食習慣也相當特別，他每天都會從生鏽的油桶裡，撈5公升的水來喝，還會吃腐爛的豬肉，就連抽的菸都是乾燥的動物糞便，即使過著這麼「粗糙」的生活，阿穆卻都沒有生過病，一直都很健康。

▲▼ 0

▲厚厚的污垢甚至形成了一層「鎧甲」。（圖／翻攝自Facebook／Amou Haji）

阿穆雖然身體髒，但他很注意外在形象，他愛照鏡子，也會定期修剪毛髮、鬍子，剪頭髮是以火燒頭髮的方式來修剪，冬天時則會戴上頭盔來禦寒。當地人因擔心他的安危，還建造了一間磚房給他居住，不過阿穆似乎住不習慣，自己跑到沙漠附近一個類似墳墓的地洞裡生活。

阿穆透露，他之所以不洗澡，其實是與自己的妻子有關。他悲傷提到，年輕時曾和一個女孩相愛、結婚，正當兩人開始過上幸福生活時，妻子卻因為瘟疫去世，這帶給他很大的痛苦，從此以後變得自暴自棄。記者問他為什麼不再洗澡，阿穆表示，是因為想留住妻子殘留的味道。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
陸之駿遺體今相驗！子女現身殯儀館　同意明解剖查死因
「明顯有心人扯後腿！」　麟洋CP經紀人臉書213字回應
39歲男打高端死亡　陳時中談個案「重點是不要吸毒」
快訊／台鐵自強號撞行人！他當場死亡
第七輪打AZ規劃曝　第八輪打哪款？陳時中答案很無奈
全台5倍券加碼振興一覽　3縣市發現金、台中拚豪宅
如果「連續14天加零」　陳時中曝新警戒做法
米其林完整名單／頤宮中餐廳4連霸奪三星！　台北2餐廳拿綠星大
快訊／基隆40多歲女打高端後身亡　張上淳曝死因
終於等到+0！　超商限時「咖啡第2杯0元、買2送2」
9／7後有望再鬆綁？　陳時中曝未來做法
BNT疫苗將來台！　陳時中鬆口：接受標籤有「復必泰」
快訊／指揮中心證實：高端接種後死亡達3起！　個案狀況曝
高端第二劑規劃出爐！第六輪對象「9月27日開放接種」
快訊／今本土+0！時隔107天首見零新增　另有1境外、1死
LIVE／睽違4個月「本土+0」　陳時中最新說明
麟洋不當土銀公務員？ 李洋爸回應了
快訊／台北台中米其林摘星名單公布！　Sur主廚林佾華拿年輕主

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國控制疫情有望！佛奇：最快2022年春季達成　1先決條件曝光

東京地鐵驚爆潑酸2傷　22歲男臉部重度灼傷「眼睛張不開」

67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳開棺目睹這景象嚇壞！

用命換來的照片！塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

台灣近7成民眾「觀望」高端疫苗　德媒分析免疫橋接2派論戰

男染疫意外被發現「同時劈腿3女」　密集與女友連結害其中2女確診

南韓急派3架軍機接380名阿富汗人！強調「特殊身份」入境　擬給永居權

「Covid-22變種病毒」2022來襲？　瑞士學者澄清：用詞不準確

8／31期限不變！首批美軍開始撤離　塔利班宣布鎖國：禁止女性出門

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

美國控制疫情有望！佛奇：最快2022年春季達成　1先決條件曝光

東京地鐵驚爆潑酸2傷　22歲男臉部重度灼傷「眼睛張不開」

67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳開棺目睹這景象嚇壞！

用命換來的照片！塔利班「分屍輾爛」路透記者　生前最後採訪曝光

台灣近7成民眾「觀望」高端疫苗　德媒分析免疫橋接2派論戰

男染疫意外被發現「同時劈腿3女」　密集與女友連結害其中2女確診

南韓急派3架軍機接380名阿富汗人！強調「特殊身份」入境　擬給永居權

「Covid-22變種病毒」2022來襲？　瑞士學者澄清：用詞不準確

8／31期限不變！首批美軍開始撤離　塔利班宣布鎖國：禁止女性出門

桃園領航猿「橘海兵團」正式報到　陳信安期待5將閃耀PLG

北台灣首座國際規格「射箭館」坐落竹市　2022年底完工

快訊／台中「鹽之華」法式餐廳　今年蟬聯一星

陸之駿遺體今相驗！子女現身殯儀館繞路離開　明解剖追查死因

LIVE／新北終於也+0！嚴防Delta入侵　侯友宜最新說明

竹市「二手物換換站」開張　舊愛換新歡早鳥送好禮

高端疫苗死亡通報達3例　賴士葆怒批：全世界最政治的疫苗

39歲「吸毒男」打高端死亡　陳時中：重點是不要吸毒

非洲豬瘟台南也淪陷　麻豆可疑肉品月餅呈陽性反應！警追源頭

快訊／遭台鐵自強號撞上！他當場死亡　銅鑼=三義單線行車

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

國際熱門新聞

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

逃亡女警控塔利班姦屍！為洩慾不管死活

塔利班Gucci　超潮穿搭至少18萬

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

10週狂打5劑疫苗！他集滿3牌成超級混打

1天上6次廁所慘被開除！　她怒告亞馬遜

蔡英文接種高端疫日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進國家

美前高官：拜登應警告北京「開戰就等於台灣獨立」

塔利班拒絕延後「831美軍撤離大限」

死亡直播！她淹水求救慘遭沖走溺斃

更多熱門

相關新聞

伊朗與中俄合作　建立阿富汗和平

伊朗與中俄合作　建立阿富汗和平

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天告訴中國及俄羅斯領導人，德黑蘭當局準備與中俄兩國合作，在阿富汗建立「穩定及和平」。

塔利班下一步？

塔利班下一步？

柯基游泳2HR！斷電睡一排給爸搓澡

柯基游泳2HR！斷電睡一排給爸搓澡

以為是毛澎！豹貓沖水見「實心圓柱」

以為是毛澎！豹貓沖水見「實心圓柱」

汪聽6字「頭靠阿嬤討拍」卻被笑

汪聽6字「頭靠阿嬤討拍」卻被笑

關鍵字：

伊朗洗澡金氏世界紀錄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面