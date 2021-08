67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

▲伊朗一名老翁長達67年沒有洗澡,過著與世隔絕的生活。(圖/翻攝自Facebook/Amou Haji)

實習記者林郁婷/綜合報導

你能多久不洗澡?伊朗一位87歲老翁長年不洗澡,從20歲開始到現在,整整67年沒有洗過澡,打破了金氏世界紀錄,被稱為全球最骯髒的人,他的身上堆滿一層厚厚的汙垢,像是一副「盔甲」,當他站著不動時,常會被人誤以為是一座雕像。不過,他之所以不洗澡的原因,背後其實有著一段悲傷的故事。

綜合外媒報導,居住在伊朗南部法爾斯省的87歲阿穆‧哈吉(Amou Haji),目前獨自在沙漠中生活,由於他已經長達67年沒有洗過澡,全身積滿厚厚的塵土及汙垢,讓阿穆就像穿了「盔甲」一樣。除了不洗澡,阿穆的飲食習慣也相當特別,他每天都會從生鏽的油桶裡,撈5公升的水來喝,還會吃腐爛的豬肉,就連抽的菸都是乾燥的動物糞便,即使過著這麼「粗糙」的生活,阿穆卻都沒有生過病,一直都很健康。

▲厚厚的污垢甚至形成了一層「鎧甲」。(圖/翻攝自Facebook/Amou Haji)

阿穆雖然身體髒,但他很注意外在形象,他愛照鏡子,也會定期修剪毛髮、鬍子,剪頭髮是以火燒頭髮的方式來修剪,冬天時則會戴上頭盔來禦寒。當地人因擔心他的安危,還建造了一間磚房給他居住,不過阿穆似乎住不習慣,自己跑到沙漠附近一個類似墳墓的地洞裡生活。

阿穆透露,他之所以不洗澡,其實是與自己的妻子有關。他悲傷提到,年輕時曾和一個女孩相愛、結婚,正當兩人開始過上幸福生活時,妻子卻因為瘟疫去世,這帶給他很大的痛苦,從此以後變得自暴自棄。記者問他為什麼不再洗澡,阿穆表示,是因為想留住妻子殘留的味道。

Look at the world's dirtiest man.

The 87-year-old man is an Iranian man known as Amou Haji and has decided not to bathe as he has a deep fear of water after suffering some deep emotional traumas in his youth age.

He believes he’ll fall ill if he takes his bath, its now 67 years. pic.twitter.com/80RrTl3Jzv