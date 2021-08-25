67年沒洗過澡！他破金氏紀錄成「全世界最髒的人」　原因逼哭網

▲伊朗一名老翁長達67年沒有洗澡，過著與世隔絕的生活。（圖／翻攝自Facebook／Amou Haji）

實習記者林郁婷／綜合報導

你能多久不洗澡？伊朗一位87歲老翁長年不洗澡，從20歲開始到現在，整整67年沒有洗過澡，打破了金氏世界紀錄，被稱為全球最骯髒的人，他的身上堆滿一層厚厚的汙垢，像是一副「盔甲」，當他站著不動時，常會被人誤以為是一座雕像。不過，他之所以不洗澡的原因，背後其實有著一段悲傷的故事。

綜合外媒報導，居住在伊朗南部法爾斯省的87歲阿穆‧哈吉（Amou Haji），目前獨自在沙漠中生活，由於他已經長達67年沒有洗過澡，全身積滿厚厚的塵土及汙垢，讓阿穆就像穿了「盔甲」一樣。除了不洗澡，阿穆的飲食習慣也相當特別，他每天都會從生鏽的油桶裡，撈5公升的水來喝，還會吃腐爛的豬肉，就連抽的菸都是乾燥的動物糞便，即使過著這麼「粗糙」的生活，阿穆卻都沒有生過病，一直都很健康。

▲厚厚的污垢甚至形成了一層「鎧甲」。（圖／翻攝自Facebook／Amou Haji）

阿穆雖然身體髒，但他很注意外在形象，他愛照鏡子，也會定期修剪毛髮、鬍子，剪頭髮是以火燒頭髮的方式來修剪，冬天時則會戴上頭盔來禦寒。當地人因擔心他的安危，還建造了一間磚房給他居住，不過阿穆似乎住不習慣，自己跑到沙漠附近一個類似墳墓的地洞裡生活。

阿穆透露，他之所以不洗澡，其實是與自己的妻子有關。他悲傷提到，年輕時曾和一個女孩相愛、結婚，正當兩人開始過上幸福生活時，妻子卻因為瘟疫去世，這帶給他很大的痛苦，從此以後變得自暴自棄。記者問他為什麼不再洗澡，阿穆表示，是因為想留住妻子殘留的味道。