男染疫意外被發現「同時劈腿3女」　密集與女友連結害其中2女確診

▲男染疫被發現劈腿3女。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎肆虐泰國，蘇美島當局23日宣布新增8名確診者，然而其中一名33歲男子的疫調足跡卻引發關注，因為已經接種2劑疫苗的他不但突破性感染，還意外被發現同時結交3名女友，更導致其中2女一同確診。

泰國Sanook網站報導，這名在網站上引發討論的33歲男子，居住在蘇美島紅統區(Ang Thong)，是一名承包商，確診後發現他有5名密切接觸者，其中3人竟然都是他的女朋友，不但害其中2名女友確診，也導致母親和孩子確診。

當局根據疫調足跡發現，男子與其中2名女友住在同一條街上，8月7日至15日期間，他頻繁探望2名女友，而第三名女友因為目前正在服刑，他也常去監獄探望對方，全程都有戴口罩。

第一名女友16日開始咳嗽與喉嚨痛，20日被確診，而第二名女友後來也出現發燒、頭痛和喉嚨痛等症狀，他得知第一名女友確診後，與第二名女友前去檢查也於21日確診，母親與孩子則是22日確診，目前第三名女友尚未傳出確診消息。

男子同時劈腿3女的消息在網路上爆紅，許多人稱羨男子艷福不淺，還有人為他開了「如何感染新冠病毒被全世界記住」的話題，另外有網友笑稱，「不曉得第三名女友在獄中聽到消息作何感想」。

▼泰國大規模接種疫苗。（圖／路透社）