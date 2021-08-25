韓國人該學漢字嗎？她打工遇同事不會寫「大中小」崩潰　網友熱議

▲南韓書法家在國立民俗博物館以漢字寫下對聯。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓文與日文的最大差別，在於韓文不太需要頻繁使用漢字（한자），不過由於生活常用的詞彙，還是充滿許多由漢字構成的「漢字詞」，加上在取名時還是多以漢字為基礎命名，而在校園基礎教育上也會納入漢字課（視各年代語言政策的不同），因此民眾基本可以懂得較簡單的漢字，並用漢字書寫自己的姓名。

日前在南韓網路論壇上針對漢字掀起熱烈討論，一名網友表示自己在餐廳兼職，由於餐點會以大、中、小做區分，在顧客選擇完份量後，店員須在收據寫上漢字「大、中、小」，向廚房內場的阿姨告知餐點份量，而這也是公司內部的慣例與規定，不久前店內新來了打工生，因此網友需向新來的兼職生完成工作交接。

該名網友本來心想工作交交應該會相當順利，沒想到對方卻用疑惑的表情脫口而出，「那個......不好意思，我不太懂漢字耶！我不會寫漢字的『小、中、大』。」

▲南韓高中生的漢文教科書。（圖／翻攝自韓網）

該名網友雖深感驚訝，不過卻還是盡量忍下自己的疑惑與無奈，教導對方如何分辨、書寫漢字的小、中、大。事後，網友發文抱怨，「最近的小孩是不用學漢字了嗎？小、中、大不是最基本的嗎？」

對此，其他網友們回覆，「其實就算最近已經不太需要寫到漢字，但小、中、大是最基本的，尤其是生活上最常用到的漢字」、「平常不太會寫漢字，真的有可能會不知道該怎麼寫」、「只要會寫自己姓名的漢字就好了」

另外，也有其他網友在社群網路上發文討論現今世代的南韓是否還需要學習漢字，他在文中指出，其實從過去以來就有漢字能力鑑定考試，在2000年代時大部分的學生會專門去補習漢字課程，之後參加能力鑑定考試，與同儕之間的話題也總是圍繞在「你漢字考試拿到幾級？」

▲南韓學童在首爾教育博物館學習漢字。（圖／CFP）

不過，隨著數位科技與智慧型手機的影響，加上南韓普遍受歐美流行文化薰陶，學習漢字已不再像過去那般重要。他表示，「我國（南韓）屬於漢字文化圈的範疇，漢字詞的數量比起固有詞還要更多，因此有一派人認為仍應繼續學習漢字；然而隨著最近韓、漢並用書寫的狀況愈來愈少，也有一派人認為不用再刻意學習。」

據悉，在南韓的漢字能力鑑定考試可以分為8個級數，其中第8級只須認識50個漢字，而準3級須認識1500個漢字，大概相當於國、高中生在漢字教育課程時的程度。而其實，在南韓的新聞媒體，也還是會使用簡單的漢字當作代稱，如「青」代表青瓦台、「文」代表現任總統文在寅、「北」代表北韓（朝鮮）、「檢」代表檢方。

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