塔利班Gucci超潮穿搭要價18萬！見人穿牛仔褲卻直接鞭打　影片曝

▲塔利班分子的穿著超潮。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗如今已能看到許多塔利班成員手持武器在街頭巡邏，但仔細觀察可發現，有些人的穿著明顯不同，甚至把要價3500美元（約新台幣9.8萬元）的Gucci橘色連身洋裝穿上身，全身上下配件總價值約6500美元（約新台幣18.3萬元）。然而卻有阿富汗人因為穿著牛仔褲走上街頭被鞭打。

綜合俄羅斯衛星通訊社、每日郵報等外媒報導，這名塔利班份子身穿著Gucci橘色連身洋裝要價3500美元（約新台幣9.8萬元），另外還穿亞瑟士運動鞋，戴雷朋墨鏡、圍巾、戒指、紅色髮帶等。這一幕吸引大批網友關注，據土耳其記者索依盧（Ragip Soylu）估計，如此穿搭的治裝費大約6500美元。

如此穿搭與先前塔利班份子的穿著已經有了明顯不同，放眼阿富汗街頭，有的成員則是戴上棒球帽來搭配有塔利班標誌的圍巾。 現已知這張照片最初由外媒記者娜灣迪希（Elyas Nawandish）在社群平台上發布，當時由女記者阿蜜莉（Sakina Amiri）在塔利班控制喀布爾後數日後採訪時所拍攝。

然而每日郵報指出，仍然有阿富汗人因為穿著牛仔褲等西方社會的服裝走上街頭，被塔利班人士鞭打，也有媒體記者未穿上全身長袍等阿富汗服裝被毆打。

Taliban bullying kabul residents apparently for putting on jeans. pic.twitter.com/phHq7MA7NT — Habib (@HabibForChange) August 23, 2021

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