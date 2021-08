影／河中竟漂「浮屍」！急叩消防員划槳打撈　傻眼真相曝光

▲消防救難人員划槳上前「打撈」屍體,卻發現屍體竟然還會動。(圖/翻攝自Twitter@TulsaFire)

記者羅翊宬/綜合報導

炎炎夏日,只要注意好自身安全,到河邊戲水可謂是一大享受!不過,美國一名民眾日前卻在阿肯色河(Arkansas River)驚見男性浮屍,他嚇得立刻撥打電話,結果警察、消防隊、緊急醫療服務中心到場後,卻發現該名男性浮屍竟然還在動。

綜合外媒報導,美國奧克拉荷馬州塔爾薩消防隊、警方、緊急醫療服務中心獲報後趕緊前往現場,當他們划著槳、將救援船駛到河面上時,卻發現該名男性「浮屍」並沒有失去生命跡象,該名男性還生龍活虎,甚至能從河面上站起來,他只是躺在水面上「打瞌睡」罷了。

消防人員將50秒鐘的救援影片上傳推特,立刻吸引網友們留言,「感謝救難人員的辛苦奉獻」、「消防隊表現得很出色,你們超級棒,謝謝」、「看到警察能關心每一條珍貴的生命,我深感驚訝、也十分高興」、「所以現在是不准人們隨便躺在河上嗎?難道這裡是俄羅斯?」、「偶爾放鬆一下也不錯啊!」

TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5