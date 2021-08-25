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影／河中竟漂「浮屍」！急叩消防員划槳打撈　傻眼真相曝光

▲▼消防救難人員划槳上前「打撈」屍體，卻發現屍體竟然還會動。（圖／翻攝自Twitter@TulsaFire）

▲消防救難人員划槳上前「打撈」屍體，卻發現屍體竟然還會動。（圖／翻攝自Twitter@TulsaFire）

記者羅翊宬／綜合報導

炎炎夏日，只要注意好自身安全，到河邊戲水可謂是一大享受！不過，美國一名民眾日前卻在阿肯色河（Arkansas River）驚見男性浮屍，他嚇得立刻撥打電話，結果警察、消防隊、緊急醫療服務中心到場後，卻發現該名男性浮屍竟然還在動。

綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州塔爾薩消防隊、警方、緊急醫療服務中心獲報後趕緊前往現場，當他們划著槳、將救援船駛到河面上時，卻發現該名男性「浮屍」並沒有失去生命跡象，該名男性還生龍活虎，甚至能從河面上站起來，他只是躺在水面上「打瞌睡」罷了。

消防人員將50秒鐘的救援影片上傳推特，立刻吸引網友們留言，「感謝救難人員的辛苦奉獻」、「消防隊表現得很出色，你們超級棒，謝謝」、「看到警察能關心每一條珍貴的生命，我深感驚訝、也十分高興」、「所以現在是不准人們隨便躺在河上嗎？難道這裡是俄羅斯？」、「偶爾放鬆一下也不錯啊！」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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