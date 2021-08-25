美國疾管中心研究：新冠疫苗抗Delta效力降為66%

▲研究發現，在Delta變種成為美國疫情主要病毒株以前，疫苗效力高達91%，但在Delta變異株肆虐期間，效力降至66%。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布一份最新研究發現，對上具高傳染力的Delta變異株，疫苗效力由原先91%降至66%。但報告提醒，數字下降也可能與疫苗效力會隨時間減弱有關。

美國CDC今天發布死亡率與發病率週報，其中一份研究於去年12月至今年8月期間，追蹤來自美國6大州超過4000名醫護人員、現場急救員等前線工作者情況。他們每週固定進行核酸檢測（PCR），若出現類COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀也會做篩檢。

根據研究報告，參與者中83%有接種疫苗，其中65%施打輝瑞/BNT疫苗，33%接種莫德納（Moderna）疫苗，僅2%施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗。

研究發現，在Delta變種成為美國疫情主要病毒株以前，疫苗效力高達91%，但在Delta變異株肆虐期間，效力降至66%。以色列7月一份研究也發現，輝瑞/BNT疫苗對抗Delta變異株的保護效力降為64%。

但美國CDC這份研究提醒，應謹慎解讀疫苗效力下降趨勢，因為保護力可能隨時間減弱，且因為研究進行週數有限，期間發現確診數也不多，效力預估數字可能不夠精準。

CDC週報另一項研究發現，相較於打完疫苗民眾，未接種疫苗者確診及染疫須住院機率分別增加4.9倍、29.2倍。

研究分析美國洛杉磯5月1日至7月25日間4萬3127例確診病例，其中25.3%已接種完疫苗，且以施打輝瑞/BNT疫苗為大宗（55.2%），3.3%接種一劑，71.4%未施打疫苗。

根據研究報告，打完疫苗者中，僅3.2%染疫後需要住院，0.5%住進加護病房（ICU），0.2%需要使用呼吸器。相較之下，未打疫苗民眾染疫後住院率為7.6%，入住ICU與須使用呼吸器比率分別為1.5%、0.5%。

COVID-19疫苗保護力近來相當受到外界關注。美國衛生當局8月18日表示，由於疫苗效力會隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，計劃於9月20日當週開始為民眾全面追打第3劑疫苗，與第2劑間隔須8個月。

美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）23日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，美國有資格但尚未接種疫苗的民眾有9000萬人，若這群人中絕大多數能去打疫苗，美國可望明年春天將疫情控制住。

美國過去7天平均每天增加約14萬例確診、死亡775人。目前全國疫苗覆蓋率為60.9%，其中12歲以上有資格接種民眾有60.4%已打完疫苗。

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