8／31期限不變！首批美軍開始撤離　塔利班宣布鎖國：禁止女性出門

▲美軍正如火如荼地撤離所有相關人員，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登意識到美軍駐守阿富汗的時間越長，他們面臨的安全威脅就越高，因此在24日拍板決定，不延長撤軍期限。隨後，美軍便立刻指揮第一批軍事人員離開阿富汗。與此同時，強硬要求美軍如期撤走的塔利班，也宣布封鎖喀布爾機場附近的道路，禁止阿富汗公民離境，並以維護安全之名，要求阿富汗女性暫時待在家中。

據CNN與BBC報導，拜登24日宣布，由於美軍在喀布爾受恐怖團體「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）軍事襲擊的風險增加，因此美國決定不延長撤軍期限，維持在本月31日前撤出阿富汗的計劃。2名國防官員向CNN透露，隨著撤離工作進入倒數1週，第一批美軍已開始從阿富汗撤離，不過他們多數為參謀部工作人員及輔助性人員，因此不會對接下來的撤離行動造成影響。

他們補充，五角大樓意識到恐怖組織可能會在機場周圍帶來威脅，因此他們已為美國公民和阿富汗撤離人員開闢了通往外地的備用路線，並減少駐守在喀布爾機場的美軍人數，「如果我們可以在一個較小的範圍內執行任務，那我們就可以減少移動並降低風險。」

拜登表示，美國至今已從阿富汗撤走逾4千名美國護照持有人，若算上他國公民，美軍已協助超過7萬人撤離，因此「只要塔利班合作的話，我們在8月31日撤軍的計劃很有可能達成」。塔利班也在24日晚間召開記者會，除了強調美軍必須如期撤走，且不接受任何延遲撤軍的請求外，也宣布封鎖喀布爾機場附近的通道，不再允許阿富汗人前往機場，僅讓外國公民離國。

而針對外界極為關注的婦女權利問題，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid ）表示，由於塔利班的安全部隊沒有接受過如何對待女性和與女性交談的培訓，所以在塔利班建立起安全措施前，他們要求阿富汗的職業女性待在家中，政府也會要求企業在女性留家期間繼續發放工資，以保障女性權益。穆賈希德強調，任何的限制都只是暫時的，「這只是個臨時程序」。

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