陸之駿「注重養生」每天練瑜伽！　友人曝接種後狀況：難以接受

▲作家陸之駿打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞籍專欄作家陸之駿在高端疫苗開打首日接受接種，沒想到隔天上午就被發現倒臥家中床上沒有呼吸心跳，送院急救後宣告不治。噩耗傳回馬來西亞後引發多方關注，大馬文壇的不少作家也紛紛表示惋惜並透露，陸之駿平日十分注重養生，也有定期運動的習慣，沒想到打完疫苗卻驟然過世，令人難以接受。

據《星洲日報》等當地媒體報導，陸之駿在接種高端疫苗猝逝後，詩人溫任平、李宗舜紛紛在社群媒體發文哀悼。溫任平透露，他在23日晚間才剛與陸之駿聯繫，對方還把一首新作的詩發給他，不料隔日竟接到陸之駿過世的消息，讓他感到十分震驚，完全無法接受這個事實。

溫任平也提到，陸之駿在接種疫苗後，就回到家里午睡歇息，當時身體並無異狀，晚間還與溫任平透過WhatsApp聯系，將最新的詩作《兩個黃鸝》發給溫任平，沒想到這首詩竟成了陸之駿生前的最後一首。

在接受當地媒體的採訪時，溫任平悲傷地表示，年僅56歲的陸之駿平日非常注重養生，除了每天練瑜珈外，還喜歡爬山，傍晚也會外出疾行，生活習慣十分健康，沒想到卻在打完疫苗驟然過世。

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