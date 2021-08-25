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死亡直播！她受困洪水FB求救　哭喊「好恐怖」慘遭沖走溺斃

Linda Almond 發佈於 2021年8月21日 星期六

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州21日降下暴雨，引發嚴重洪災，目前已知罹難者至少22人，另有51人失蹤。55歲婦人琳達（Linda Almond）當日上午被洪水困在家中，她打開臉書，直播屋外淹水情況，忍不住驚恐喊道「真的好恐怖」，未料不久後就被沖走溺斃，1分多鐘的直播影片在網路上流傳。

《華盛頓郵報》等外媒報導，琳達被困在位於韋弗利（Waverly）的家中，她拍攝湍急混濁的洪流，驚恐地說，「我們現在被洪水淹沒了，真的好恐怖。我的天哪！我的天哪！」此時，37歲兒子湯米（Tommy Almond）表示，他覺得好像有什麼東西撞到屋子側邊，不久後房子竟「從地基被拔起」，母子倆都被沖走。

▲▼美國婦女在家開直播記錄淹水，不久後慘遭沖走溺斃。（圖／翻攝自Facebook／Linda Almond）

▲琳達在家開直播記錄淹水，不久後慘遭沖走溺斃。（圖／翻攝自Facebook／Linda Almond）

母子倆原本成功抓住一根電線桿，但之後卻看見一棟房子朝他們漂來，只好放手。湯米沉到水下大約45秒，再度浮出水面時，已經遍尋不著母親身影。最後，他爬上一棟殘破房屋的屋頂，順利獲救，而搜救人員隔日尋獲母親遺體。

根據美國國家氣象局資料，田納西州亨佛瑞郡（Humphreys）在不到24小時的時間內，累積430毫米雨量，幾乎創下該周單日降雨紀錄。官員24日證實，約120間房屋被摧毀、掏空地基甚至「消失」，無家可歸的居民在教堂或美國紅十字會提供的住房裡尋求庇護，救災團隊仍在持續搜救，總統拜登也於23日宣布發生重大災難，下令派遣聯邦援助。

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