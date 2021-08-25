美前高官：拜登應警告北京　「開戰就等於台灣立刻獨立」

▲美前高官呼籲拜登對台承諾以及反擊中方恐嚇，需要更強硬清晰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國倉促撤軍阿富汗的窘樣引起「今日阿富汗，明日台灣」的論調，中國政府更藉機嘲諷美國，甚至加碼表示若華盛頓當局讓台灣總統蔡英文參加12月的視訊民主峰會，中方就會對台採取軍事行動。因此美國布希政府時期的高官投書美媒，呼籲拜登必須強硬正告北京，「戰爭代表台灣即刻獨立」。

美國國防部長辦公室中國科前科長包士可（Joseph Bosco）先前曾表示，美軍撤軍阿富汗可能會向敵國發出「美國軟弱」的訊號，24日他再次投書《國會山莊報》要求拜登政府「硬起來。」

拜登今年2月宣布將召開民主峰會，透過邀集各國領導人齊聚一堂，提供一個「領導人互相傾聽對方和他們國民的聲音」的機會；台灣駐美代表蕭美琴當時即表示台灣有意參與民主峰會，並得到了拜登政府「非常正面的回應」。然而美軍撤退阿富汗後中方趁機進一步發表強硬宣言，官媒《環球時報》總編胡錫進警告，若邀蔡英文出席民主峰會就是踩到中方紅線，「中方將會派軍機直接飛越台灣島」，「如果台灣軍隊敢對解放軍軍機開火，瞄準台灣的大量導彈和艦艇將會做出決定性的回應，並寫下歷史。」

▲解放軍東部戰區宣布17日在台海周邊進行實兵演練。（圖／翻攝人民網）

包士可表示雖然拜登先前說過，對台承諾將會等同日本、南韓以及北約，等於將台灣拉高層級，一旦盟友遭入侵美國必定進行軍事回應，但現在中方的回覆可能代表拜登有必要講的更清楚。他說拜登需要再重申一次他的對台承諾，而且這次國務卿布林肯（Blinken）以及國安高層，都應該要確保拜登的承諾就是當前美國政府的施政新方針。

更進一步的表態，包士可說拜登應該告訴北京，若台灣參加民主峰會引來的更多威脅，美國將會立刻對台灣進行外交承認，華府官方聲明更應該祭出「一中一台」的新政策，「北京必須了解一旦戰事開打，就代表台灣即刻獨立。」最後包士可說，拜登政府必須警告北京，只要對台採取任何武力行動，就會損害的美中雙方的關係。