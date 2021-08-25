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恐有新病毒？學者：Covid-22比Delta更致命　侵襲全球比現在可怕

▲▼世衛組織通知義大利，須重新檢測2019年病毒樣本。（示意圖／取自Pixabay）

▲COVID-19疫情仍在肆虐全球，目前還看不到終點。（示意圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球COVID-19疫情尚未結束，但可能又有更新更致命的病毒出現，瑞士蘇黎世聯邦理工學院免疫學教授賽雷迪（Sai Reddy）警告，現在出現的多種變異株若結合，可能會導致疫情進入新的大流行階段，甚至出現比Delta病毒更加致命的新變種「Covid-22」，出現時間可能落在2022年，全球應該有所防範。

綜合外電報導，賽雷迪先前在訪問中表示，自己把Delta病毒稱為「Covid-21」，是目前傳染性最強的變異株，但是疫情大流行若繼續下去而無法完整控制的話，進入到下個階段就會出現無可避免的發展，也就是最先在印度發現的Delta病毒，會和南非的Beta病毒以及巴西的Gamma病毒互相結合，產生出新的變種病毒，這個新變種病毒會具有各個變異株的特性，傳播性更強，致命程度更高。

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲全球各方面已因為疫情受到嚴重影響，但學者指出若「COVID-22」出現，情況會更加嚴重。（圖／路透）

「Covid-22可能會讓情況比現在還要更糟糕」，賽雷迪指出一旦被他稱之為「Covid-22」新種強大變異株出現，將會再次席捲各國，因此人們必須盡快有所覺悟，疫苗製造商也必須正視這個問題並立刻採取動，因為風險非常巨大，人們都必須做好準備，以面對可能在明年出現的危機。

賽雷迪根據近期科學研究表示，Delta病毒載量相當高，任何尚未接種疫苗的人只要染疫，就有很高機率成為超級傳播者，因此到現在都還沒能打疫苗的12歲以下孩童就會成為隱憂，而且病毒量之高還能突破疫苗接種的防線，造成「突破性感染」，因此現階段必須要讓每個人都有更高的抗體應對，也就是追加施打第三劑疫苗。

網友將新聞轉貼到PTT之後引起討論，留言紛紛回應，「根本沒完啦」、「現在每年要選年度病毒嗎」、「不是吧，印度神童又說對了」、「疫苗到底要打幾劑阿」。

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