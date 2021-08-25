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球星竟是變態殺人魔！冰箱冷凍「3顆血頭顱」　誘少年回家殺害

▲▼球星竟是連環殺人魔　冰箱驚見3顆腦袋！無頭少年屍身擱地板。（圖／翻攝自推特）

▲被害者被發現倒臥在吉安姆菲的房間地板上，頭部已被砍下。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

迦納知名足球球星兼運動評論員吉安姆菲（Richard Gyamfi），日前竟被人發現家中有無頭少年屍體，冰箱裡面還冷藏著少年與另外2名被害者被切下的頭顱。消息震驚非洲，許多人懷疑吉安姆菲是連環殺人魔、食人魔或是出於宗教儀式才做出這樣的行為，但警方表示目前正在進一步調查當中。

綜合「PM News」、「The Will」等媒體報導，28歲的吉安姆菲以「火人」（Fire Man）的稱號為當地人所知，他私下恐怖罪刑被發現的關鍵，是自己朋友的說詞。

迦納一名父親的15歲小孩阿吉曼二世（Louis Agyemang Junior）日前在一處足球公園踢球後，就再也沒有回到家，心急的父親四處尋人，後來向警方通報失蹤人口。警方展開調查後，吉安姆菲的朋友表示，他在公園最後一次看到阿吉曼二世時，吉安姆菲正在和少年講話，然後兩人一起往吉安姆菲家裡的方向走去。

警方和阿吉曼二世的父親前往吉安姆菲家中，但當他們問到少年在哪裡時，吉安姆菲卻否認曾經在足球公園和少年說過話。警方入內展開搜查，發現一間被反鎖住的房間，要求吉安姆菲打開時，他又給了一個不尋常的答案─鑰匙掉了。

警方於是破門而入，門一撞開就看見阿吉曼二世赤腳倒在地上，而且他的頭已經被從頭頂沿著鼻子下方一路砍下，見到孩子慘死的狀況讓父親震驚又悲憤不已。之後警方更在冰箱冷凍層內發現阿吉曼二世被砍下的頭顱部分，一旁還塞著另外2名死者的頭顱。

目前已知道包含阿吉曼二世在內，有2顆頭顱死者是少年，另一名還在調查當中。警方已經逮捕吉安姆菲，詳細犯案原因正在調查當中。

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