逃亡女警控塔利班「變態姦屍」！戰士闖民宅擄人…為洩慾不管死活

▲ 塔利班成員在阿富汗首都喀布爾街道巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗，20年前殘暴統治的黑歷史令民眾人心惶惶。塔利班高層呼籲，婦女、前政府官員、記者可重返工作崗位，試圖安撫群眾、傳達統治合法性，不過一名前阿富汗女警指控，塔利班會強逼民女成為性奴，甚至姦屍洩慾，讓當地婦女活在恐懼之中。

根據《太陽報》報導，前阿富汗警察部隊的女警穆斯坎（Muskan）表示，塔利班武裝分子會到民眾家中將女性擄走，若有抵抗就會被開槍打死，「他們根本不在乎人民的死活。」不管是在家還是去上班都會備受威脅，更恐怖的是，戰士還會強姦女性屍體，讓她害怕地逃往印度。

Taliban ‘rape gangs having sex with DEAD bodies’ after hunting sex slaves https://t.co/gsdrVH0DA9 — The Sun (@TheSun_NI) August 23, 2021

穆斯坎認為，現在的塔利班依然是20年前極度蔑視女性的塔利班，「如果你去工作，不僅你會受到威脅，你的家人也會受到威脅。就算他們試圖包裝新的形象給人們，但他們依然讓女性成為塔利班政權下承受最多危險的族群，他們甚至不在乎強姦的女性是死是活，你能想像這一點嗎？」

據了解，塔利班1996年在阿富汗掌權後，當地婦女須義務穿著罩袍，若身體任何一處裸露在外，會被拖行至公共場所鞭打，而在過去甚至屢屢傳出婦女只因塗上指甲油，便被強迫截去手指或腳趾的事件，婦女慘遭強暴或強制結婚，女性人權遭到蹂躪。

儘管塔利班堅稱，這一次的治理會有所不同，誓言建立一個具包容性的新政府，但回顧這幾天，令國際社會震驚的事件陸續傳出，包括警察局長被上銬、蒙眼處決，一名德國公共國際廣播機構「德國之聲」記者的親人被槍殺。

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