逃亡女警控塔利班「變態姦屍」！戰士闖民宅擄人…為洩慾不管死活

▲ 塔利班成員在阿富汗首都喀布爾街道巡邏。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗,20年前殘暴統治的黑歷史令民眾人心惶惶。塔利班高層呼籲,婦女、前政府官員、記者可重返工作崗位,試圖安撫群眾、傳達統治合法性,不過一名前阿富汗女警指控,塔利班會強逼民女成為性奴,甚至姦屍洩慾,讓當地婦女活在恐懼之中。

根據《太陽報》報導,前阿富汗警察部隊的女警穆斯坎(Muskan)表示,塔利班武裝分子會到民眾家中將女性擄走,若有抵抗就會被開槍打死,「他們根本不在乎人民的死活。」不管是在家還是去上班都會備受威脅,更恐怖的是,戰士還會強姦女性屍體,讓她害怕地逃往印度。

