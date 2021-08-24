　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CIA局長與「塔利班領導人」密會　首都攻陷以來最高級別會面

▲▼美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）。（圖／路透）

▲美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）與塔利班領袖密會。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William J. Burns）已經前往阿富汗首都喀布爾，在當地時間23日與塔利班領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面，但是會面的具體內容暫時保密不公開，而這也是塔利班攻陷首都以來，雙方最高層級會面。

根據CNN報導，2名美國官員表示，伯恩斯23日抵達喀布爾，與巴拉達爾會面，因為美國在8月31日大限之後，還會繼續進行公民撤離工作，事實上整個撤離的期間，拜登政府一直與塔利班成為保持接觸，不論是在喀布爾或是在卡達首都杜哈。

▲▼ 塔利班領導層成員之一、談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）（圖／路透）

▲塔利班領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）（圖／路透）

這位官員說，這次會議還強調了政府內部的觀點，即隨著時間越來越靠近8月31日從該國撤軍的最後期限，他們需要更清楚地了解塔利班在幾個問題上的立場。

官員對CNN強調，這次的會議是在總統拜登親自指示下所進行的，這反映了政府內部的看法，也就是伯恩斯是拜登團隊中經驗最豐富、最值得信賴的資深外交官之一。另一位官員稱，這次會議是在8月31日之前「就需要做的事情交換意見」。

CNN對相關消息詢問CIA，CIA拒絕對這項密會發表意見。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
麥當勞免費吃方法曝光！APP改版有新功能
眼尖粉絲揪「脖子1異狀」　意外救了網紅！醫：95%可能是癌症
第3位受害女爆男偶像床照　初約會就要求去家裡
王浩宇打高端「出現副作用」！　傻眼分享現況：好不科學
作家陸之駿打高端猝死　「上月老父才離世」
快訊／基隆驚傳男子落海　「已明顯死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

從沒自己動手！派小弟殺人襲警「工藤會」老大判死刑　成日本首例

CIA局長與「塔利班領導人」密會　首都攻陷以來最高級別會面

東京帕運NHK轉播再喊一次「台灣」　日本網友超爽：就是為了這個

蔡英文接種「高端疫苗」日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進的國家

香港提出《電影審查法》禁止美化「危害國安」行為　違者監禁3年

南韓急派3架軍機「載阿富汗難民」回國　規模約400人是當地員工

10週狂打5劑疫苗！他怕染疫「集滿3牌」成超級混打　超慘下場曝光

寶寶監視器拍到「詭異光點」　男嬰下秒狂抖！網怕爆：他被拉腳

對台灣疫苗有信心！高端開打首日　外國學者秀小黃卡：終於打到了

疫苗受試者有望減少　「萬人→百人」加快上市！新研究曝1可靠指標

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

宋智孝丟直球喊「我男友♥」金鍾國接招了　熱舞後害羞推他：我有那麼可愛嗎～

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

從沒自己動手！派小弟殺人襲警「工藤會」老大判死刑　成日本首例

CIA局長與「塔利班領導人」密會　首都攻陷以來最高級別會面

東京帕運NHK轉播再喊一次「台灣」　日本網友超爽：就是為了這個

蔡英文接種「高端疫苗」日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進的國家

香港提出《電影審查法》禁止美化「危害國安」行為　違者監禁3年

南韓急派3架軍機「載阿富汗難民」回國　規模約400人是當地員工

10週狂打5劑疫苗！他怕染疫「集滿3牌」成超級混打　超慘下場曝光

寶寶監視器拍到「詭異光點」　男嬰下秒狂抖！網怕爆：他被拉腳

對台灣疫苗有信心！高端開打首日　外國學者秀小黃卡：終於打到了

疫苗受試者有望減少　「萬人→百人」加快上市！新研究曝1可靠指標

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

趙麗穎工作室被禁言！　「藝人史上最初」官方證實：約談經紀公司

王嘉爾爆簽下2台灣歌手！　合體上工畫面曝光「IG貼文洩密」網嗨了

話題「眼部保養」新作盤點，克蘭詩雙質地亮眼萃，沒上市先轟動

詹子賢打了玻尿酸再上　把球打強滾地不再雙殺

召開毒品防制會報　蘇貞昌：4年再投入150億反毒

陳冠宇初登板首勝飛走　樂天15安下半季開紅盤12比4贏統一

比貴婦乳霜更有效！皮膚科醫師教「0成本抗老法」5秘訣

118.7萬起！Lexus UX推日規特仕性能車　車身同色烤漆輪拱質感↑

好想出國！疫後海外旅行調查　3成大學生盼開啟「日本旅遊泡泡」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

10週狂打5劑疫苗！他集滿3牌成超級混打

CNN曝蔡英文接種高端2大原因

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

高富帥CEO演唱會「喝太嗨」後空翻摔死

蔡英文接種高端疫日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進國家

簡單數學題2.1萬網友戰翻　到底是4還是104！

寶寶監視器拍到「詭異光點」飄浮

更多熱門

相關新聞

南韓急派3架軍機　載阿富汗難民回國

南韓急派3架軍機　載阿富汗難民回國

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，對美軍撤離下達最後通牒！美國先前曾表示，正考慮與有美軍駐在基地的多個國家，商議收容阿富汗難民一事。最新消息指出，美國已暫時停止該項計畫。然而，南韓外交部卻透露，已派出3架軍機協助將阿富汗當地難民運回南韓。

對台灣有信心！外國學者秀小黃卡：打到高端了

對台灣有信心！外國學者秀小黃卡：打到高端了

研究：疫苗受試者有望減少「萬人→百人」

研究：疫苗受試者有望減少「萬人→百人」

塔利班「12人委員會」名單曝　甘尼確認出局

塔利班「12人委員會」名單曝　甘尼確認出局

烏克蘭撤僑專機驚傳劫機　官方否認

烏克蘭撤僑專機驚傳劫機　官方否認

關鍵字：

阿富汗塔利班CIA喀布爾北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面