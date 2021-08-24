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從沒自己動手！派小弟殺人襲警「工藤會」老大判死刑　成日本首例

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲工藤會老大因指使手下殺人襲警，遭判處死刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

文／中央社

日本北九州市黑幫「工藤會」過去曾犯下殺人襲警等4案，造成1死3傷。福岡地方法院24日一審判決認定，工藤會老大野村悟雖未直接動手，卻下令手下犯案，依檢方求刑判處死刑。

日本放送協會（NHK）報導指出，這是日本法院首次對列管暴力團體（指定暴力團）的老大判處死刑。

工藤會是被日本政府認定為特別危險的列管暴力團體（特定危險指定暴力團），工藤會成員在1998年到2014年間犯下4起重大刑案，包括槍殺當地漁業合作社負責人，以槍械或刀刃襲擊前警官、護理師與牙醫，導致當事人重傷等。

警方為此發動「毀滅作戰」（壞滅作戰），對工藤會嚴格執行取締，逮捕74歲的老大野村悟，檢方並以殺人等罪嫌起訴野村。

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

本案爭點在於被告野村是否有指使犯案，檢方主張野村是一連串案件的主謀並求處死刑，野村方面則否認指使犯案，主張無罪。

福岡地方法院24日開庭宣判，審判長足立勉表示，工藤會是有著嚴格上下統御的暴力團體，如果不是野村做決定，手下不可能犯下這些罪行，認定野村是4件刑案的主謀。

足立並說，黑道襲擊一般市民是極為惡劣的犯行，對社會造成的衝擊無法估量，被告野村完全不見反省，對他判處死刑。

另外，同樣因此4件刑案被起訴的工藤會第二把交椅、65歲的田上不美夫，則被判處無期徒刑。

野村到庭聽取判決後，大聲批評審判長判決不公，全部都是以推定判案，表示不服一審判決。

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