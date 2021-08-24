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蔡英文接種「高端疫苗」日本爆紅！　網讚：台灣是政治先進的國家

▲蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥歪樓喊：抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

▲蔡英文打高端疫苗的議題，在日本網友間引發熱議。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在23日率先在全民之前，示範接種高端疫苗，相關話題不但被日本媒體報導，也引發網友的熱議，大讚台灣是個政治先進的國家，以及蔡英文親自示範當表率的行動力，值得日本政治人物學習。

根據日本媒體TBS報導指出，台灣自主研發的新冠疫苗，在23日開始接種，由總統蔡英文當第1號接種者，親身確認疫苗的安全性，並且希望親自示範，提升國內的接種率。

根據一位PTT鄉民翻譯了日本網友，對於這則新聞的反應表示，「為了國民由自己先示範，我們國家的那些政治家們，不要只會用嘴巴說，最主要是行動！學習吧！」、「太了不起了，蔡英文總統可以當國家的表率，我對台灣人感到尊敬，日本的政治家應該去見賢思齊」、「台灣是一個政治先進的國家。有許多有能力的幕僚。不像某個國家的議員都是腦袋有問題的人，羨慕台灣。蔡英文總統任期屆滿之後，我希望他出任日本首相。」

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

▲日本媒體認為，總統率先接種，有助提升民眾接種意願。（圖／記者林育綾攝）

不過也有日本網友持另一種看法表示，「要是能被國際承認就好了，要是像中國製或是俄羅斯製疫苗那樣不被承認，也沒辦法使用，在疫苗護照上應該很麻煩吧，我希望日本的鹽野義製藥的疫苗得到國際認可」、「對有藥害歷史的日本來說，若沒辦法好好的檢查證明疫苗的安全性與有效性，一般是不可能接種的，但是，安全是最優先的事是理所當然的」。

「台灣如果可以選擇疫苗的話，應該還是會選AZ或莫德納吧？算是不得已的策略吧？在DELTA變種病毒出來之後要清零應該也很難做到，也只能一邊打疫苗一邊和病毒共存了，日本也有一定數量的人，對於日本國產會感到安心，像這樣的人也會漸漸的去打疫苗」。

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