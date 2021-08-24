快訊／知名「捲捲老爹圍欄」無預警停業　無力退保證金家長傻眼





▲網路知名寶寶圍欄出租店宣布終止營運，業者致歉「無力退保證金」。（示意圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

在媽媽寶寶界相當知名，以共享租用很受爸媽歡迎的兒童圍欄出租店「捲捲老爹圍欄」無預警傳出歇業消息。業者在部落格上寫下「終止營運」文章，也關閉粉絲團，更坦言「歸還數量遠遠大過於新租用數量，保證金已經沒辦法歸還給客人」，宣布已出租的圍欄全任消費者處置，文末還寫「您若要傳訊息來罵我請過幾天，因為訊息可能被塞爆！」讓家長傻眼。

許多家長也在網路上哀號，不少人抱怨自己一次租用兩組，直言「這麼大的東西突然沒有辦法還，實在有點措手不及」記者去電捲捲老爹都無人接聽電話。

▲網路知名寶寶圍欄出租店宣布終止營運 業者致歉「無力退保證金」。（圖／翻攝官方部落格）



捲捲老爹圍欄在2015年設立，業者以共享方式，保證金2400元，將售價4000元起跳的圍欄，以一年1400元租金出租給家長，因為價格低廉很受爸媽歡迎，許多人排隊等租借，同時一租也是好幾年，但捲捲老爹在部落格提到，因同業削價競爭，租金降到一年750元左右，加上疫情影響，租用人數大幅下滑，歸還圍欄數量遠遠超過新租用數量，原本規劃永續循環的商業模式無法繼續，也提到「沒有擺爛，紓困貸款都拿來還保證金，目前已經負債了！」

業者也提到，再下去沒辦法收拾殘局，請求家長任憑處置租用的圍欄，也請大家不要寄回圍欄，因與房東終止租用場地，已無收件地址，最後向消費者致歉。

消保官何怡萱表示，這兩天陸續有收到消費者申訴，變更合約皆需要雙方同意，不管業者要不要還押金、消費者要不要返還圍欄，都要白紙黑字寫清楚。