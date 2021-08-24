南韓急派3架軍機「載阿富汗難民」回國　規模約400人是當地員工

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，對美軍撤離下達最後通牒！美國先前曾表示，正考慮與有美軍駐在基地的多個國家，商議收容阿富汗難民一事。最新消息指出，美國已暫時停止該項計畫。然而，南韓外交部卻透露，已派出3架軍機協助將阿富汗當地難民運回南韓。

外媒《路透社》稍早引用多名關係人士的說法，在報導中指出，美國不再考慮讓駐日、駐韓的美軍基地收容來自阿富汗的難民，「考量到輸送問題與地理位置等因素，已將日本與韓國從收容阿富汗難民的國家名單中排除。」

至於是否為考量到南韓國內輿論才做出的這般決定？關係人士透露，當美國主動向南韓提出，由駐韓美軍基地收容阿富汗難民的方案時，南韓政府是給予正面回應的。對於《路透社》的報導，目前美國國務院尚未作出回應。

不過，根據《韓聯社》，南韓外交部稍早於今（24）日晚間做出最新回應，表示已派出3架軍方運輸機，協助將欲脫離塔利班組織統治的阿富汗難民移送南韓國內，「政府已向阿富汗與鄰近國家派出3架軍事運輸機，目前正在作戰中。我們計畫從阿富汗當地，將曾協助我國（南韓）政府在當地活動的阿富汗職員與其家屬載回南韓國內。」

南韓外交部解釋，「他們數年來在當地大使館、韓國醫院、職業訓練所內工作。」

據悉，美國2001年宣布投入「反恐戰爭」後，南韓曾接受美國的指令，向阿富汗派出非戰鬥部隊，雖然軍事部隊2007年12月就已完成撤離，但在阿富汗再度淪陷於塔利班之手前，南韓政府曾與國際社會合作，在阿富汗展開當地的重建工作，2010至2014年更派出地方重建小組（PRT），與當地人攜手合作管理醫院與職業訓練所。

在阿富汗淪陷後，這些阿富汗當地人恐懼自己曾因為協助南韓，而遭到塔利班組織挾怨報復，因此屢次向南韓政府提出協助撤離請求。雖然南韓外交部目前並未公開撤回南韓的阿富汗難民具體人數，不過共同民主黨黨魁宋永吉（송영길）曾於22日向南韓政府建議，政府應將曾協助參與當地重建事業的400名阿富汗人帶回國內。

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