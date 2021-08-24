10週狂打5劑疫苗！他怕染疫「集滿3牌」成超級混打　超慘下場曝光

▲巴西一名男子因為害怕染疫，於是使計在10週內接種了5劑不同廠牌的新冠疫苗，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名男子無視世界衛生組織（WHO）的建議，在短短10週內，使計接種了5劑不同廠牌的新冠疫苗。這名男子是在8月16日接種第6劑新冠疫苗時，才被醫師發現接種記錄不尋常，於是向里約熱內盧衛生局通報並將其逮捕。市政府表示，他們將在近期內約談男子，要求他解釋如何在短時間內接種這麼多疫苗。

據《布魯塞爾時報》報導，巴西一名男子在8月16日接種疫苗時，被醫師察覺其接種記錄有不尋常的跡象，細查之下發現，這名男子已在5月12日至7月21日期間，分別接種了2劑輝瑞疫苗、2劑科興疫苗和1劑AZ疫苗，於是迅速通報里約熱內盧衛生局並將其逮捕。

據WHO建議，2劑疫苗施打的間隔日期必須至少相差8至12週，不過衛生局發現，這名男子的接種記錄顯示，他2劑疫苗之間最短的間隔時間只有13天，顯示這名男子為了多接種疫苗，完全將WHO的建議當成耳邊風。

衛生局展開調查後發現，男子是因為害怕染上新冠肺炎，於是決定使計多接種疫苗來降低染疫風險。為了避免自己過去已接種過疫苗的記錄被發現，男子選擇了3個不同區域的疫苗接種站，並趁著接種站電腦當機、人潮眾多時，溜進去要求醫生為他注射疫苗。

當地衛生局表示，他們目前已將男子的名字記錄在衛生系統中，提醒醫護人員不要再為這名男子接種疫苗。熱內盧市政府也指出，他們將在近期內約談男子，要求他解釋他是如何在短時間內接種這麼多疫苗的。

巴西目前是全球新冠死亡人數僅次於美國的國家，自疫情爆發開始，該國已有逾57萬人在感染新冠後病逝，因此該國人民極度渴望接種疫苗，人民私自重複接種的事件也時有所聞。報導稱，巴西衛生局至今已接獲數百宗重複接種的案例，不過由於疫苗短缺，該國目前已暫停過內地疫苗接種計劃。

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