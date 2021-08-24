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婦產科院長「酒醉接生」！嬰兒頭部出血命危　父怒：醫喝到臉紅

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲日本一名婦產科醫師竟在執班中喝酒，還替產婦動手術。（圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣豐橋市7月發生一起婦產科醫師違規飲酒後接生的事件，婦產科兼小兒科醫院「Mammy Rose Clinic」的男院長事發當日明知要值班，卻還是喝了啤酒，並在當晚替一名產婦進行接生手術，然而術後嬰兒卻被發現頭部出血，心肺功能低下，被緊急送往其他醫院，甚至一度命危，所幸最後已脫離險境。

根據《每日新聞》報導，這名68歲的婦產科院長7月25日下午4時到下午11時要輪班，然而他卻在明知自己要值班的情形下飲酒，隨後便在當晚8時替一名產婦接生。據保健所調查，該名院長下午4時至8時之間喝了1瓶啤酒，才進入手術室。

▲▼婦產科院長「酒醉接生」　嬰兒頭部出血一度命危！。（圖／取自Mammy Rose Clinic）

▲目前在醫院官網仍然可以看到該名院長的經歷與資料。（圖／取自Mammy Rose Clinic）

根據產婦的先生表示，寶寶出生時，頭部出血，且心肺功能不足，因此被緊急送往附近的其他醫院急救，一度陷入命危。他還說，當天手術過程中，明顯看到院長的整臉通紅，一副就是喝了酒的樣子。

不僅如此，保健所經調查後發現，其實這早就不是院長首次在值勤時間內飲酒。據悉，他過去曾經在值大夜班時飲酒，並在酒醉狀態下進行醫療行為，不過時間與次數報告內尚未明示。

對此，院方在接受調查時表示，「院長的確沒查覺到當時院內有產婦在分娩。」但卻拒絕對媒體做出任何回應。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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