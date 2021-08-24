甘尼確認出局！塔利班將組「12人委員會」領導阿富汗　成員名單曝

▲塔利班推翻阿富汗政府的政權至今已近10日，消息人士透露，他們已決定將組成一個「12人委員會」來共同領導阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，塔利班已決定將組成一個「12人委員會」來共同領導阿富汗；儘管目前率先出爐的名單只有7人，不過前總統甘尼（Ashraf Ghani）確定不會入選。

▲有傳阿富汗前總統卡爾扎將出任塔利班「12人委員會」中的一員。（圖／翻攝自推特／@ShafiqaKhplwak）

據俄新社報導，消息人士透露，阿富汗未來將由一個12人所組成的委員會共同領導，該委員會的名單目前已有7人已被確定，其中包括塔利班的代表、前任總統卡爾扎（Hamid Karzai）和數名甘尼政府的成員，如外交部長阿特馬爾（Mohammad Haneef Atmar）與民族和解高級委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。

▲「12人委員會」也將包括外交部長阿特馬爾（上）與民族和解高級委員會主席阿布杜拉（下）。（圖／翻攝自推特／@MHaneefAtmar、@DrabdullahCE）

消息人士強調，儘管目前委員會的完整名單還未被公佈，不過已逃離阿富汗的總統甘尼，確定不會入選。他也指出，塔利班目前仍在與委員會中剩餘的另外5人進行談判，但不能保證名單內的所有人都同意出任委員。

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