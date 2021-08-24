男裝3個大西瓜體驗懷孕　崩潰片笑壞200萬網友：連起床都做不到！

▲男體驗懷孕超崩潰。（圖／翻攝自TikTok／maitlandhanley）

記者李振慧／綜合報導

澳洲布里斯本一名男子因為妻子懷孕，為了瞭解孕婦需求，他決定將3個大西瓜綁在身上來體驗一天，沒想到實驗才開始就讓他十分崩潰，因為自己竟然連起床都沒有辦法，爆笑內容分享到TikTok後獲得200多萬人次點閱。

男子漢利(Maitland Hanley)為了體驗孕婦的一天，除了用保鮮膜把大西瓜綁在身上，又把2顆尺寸較小的西瓜綁在胸前。影片中妻子模仿鬧鐘聲叫他起床時，原本很有自信能起來出門的他，沒想到連起身都沒有辦法。

漢利不願意放棄繼續在床上掙扎，然而無論他怎麼嘗試都無法順利起身，逗趣的模樣笑壞妻子與看好戲的朋友，最後狼狽坦承，「我原本以為這會很簡單」。

影片在網路上獲得200多萬點閱，網友紛紛表示，「這太好笑了」、「為什麼不用手，懷孕把你的腦子也帶走了嗎」、「我身為2個小孩的媽告訴你，你必須下定決心，起身時抓住床的邊緣支撐自己啊」、「起身時身體記得搖一下，只用蠻力的話韌帶可是會拉傷的」。