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疫苗受試者有望減少　「萬人→百人」加快上市！新研究曝1可靠指標

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲美國最新研究論文指出，未來有望只憑藉中和抗體水準就能評估疫苗效力。圖為日本疫苗施打狀況。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國防疫大將佛奇（Anthony Fauci）最近在簡報談到第3劑疫苗的重要性時，在幻燈片中放入了一篇很少人注意到的科學論文，其中表明，患者血液中的「免疫相關指標物」（correlates of immunity）含有對新冠病毒具保護作用的標記，可以用來測試疫苗的保護力，而科學家發現體內的「中和抗體」就有此作用。

美國非商業性媒體、全國公共廣播電台（NPR）報導，這篇論文驗證了一種在預測新冠疫苗的效力的可靠指標。研究的第一作者、哈金森癌症研究中心生物統計學家吉伯特（Peter Gilbert）表示，以往若要批准一款疫苗使用，可能需要有4萬人參與、耗費長時間與巨資來進行試驗。科學家在莫德納候選疫苗大規模試驗中發現，有46人接種後仍突破性染疫，便將他們的中和抗體水準與未被感染的1000人數據相比，發現可以藉此預測免疫能力。

吉伯特說，與從未感染的人相比，接種後又確診的人體內的中和抗體水準總是比較低。報導指出，當中和抗體水準越高，疫苗的有效性就越高，雖然需要更多研究深入驗證，但這意味著，研究人員現在可以透過新的衡量方法，更快速地評估新開發的疫苗是否有效，而不必重複做大規模的效力研究，甚至可能不用做大量人體實驗。吉伯特表示，未來可能只需要幾百人參與，而不是數萬人。

另外，注射加強劑疫苗已被證明能提高抗體水準，同時代表著補打第3劑將大大有助於保護人體不被感染，包含一些更新型、更危險的變種。然而，論文中找到的4種「免疫相關指標物」雖然可以顯示出疫苗整體的效力情況，但卻不能確切評估出能提供多少百分比的保護力。報導稱，未來仍須進行更多研究，以說服聯邦監管機構，僅靠中和抗體水準就能作為一款新冠疫苗能否獲得使用授權的充分依據。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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